В центральных регионах страны и на северо-западе - наводнения. Уникальный случай, говорят синоптики, чтобы в ноябре улицы затопило, как в весеннее полноводье.

За двое суток в ряде регионов Северо-Западного и Центрального округов выпали две месячные нормы осадков: реки вышли из берегов и затопили деревни. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

- У участившихся подтоплений деревень, да и у лесных пожаров есть, безусловно, метеорологические причины - ливни, засухи, - считает академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков. -Но важней другое - когда человек отступает с сельской территории, наступает природа. Некому почистить русла рек - и реки разливаются, затапливают оставшееся жилье. Некому засевать поля, на них вырастает бурьян и полыхает весной, а от него занимаются огнем дома.

Эксперт полагает, что в результате те же средства, что были когда-то давно сэкономлены на сельских территориях, приходится сегодня тратить на ликвидацию последствий наводнений и природных пожаров. Только в авральном режиме.В некоторых регионах поспешили обвинить в подтоплениях сильно расплодившихся бобров: возведение бобриными стаями масштабные плотины мешают воде уходить (подробности этой версии на стр.5).

Спасать мы умеем. И сейчас - это главное. А потом все-таки нужен "разбор полетов". Чтобы точно понимать на будущее: где аномальная погода, а где - запущенные реки и ливневки.

Ноябрьские разливы - это аномально. Но сути проблемы это не меняет. Не наведем порядок на земле, так и будем тонуть в последствиях.

У нашей речки, говорит житель Вологодской области, нет русла. Иногда ее чистят. Но не всю. И как только сильный дождь - речка разливается

Чиновники в эти дни не шли на откровения. А Сергей Николаев, житель Грязовецкого района Вологодской области рассказал то, что знает точно. "У нашей речки Ржавки вообще нет русла, - сообщил он корреспонденту "Российской газеты". - Вода и застаивается. И как только сильный дождь, она начинает разливаться. Иногда речку чистят. Но не всю, а лишь участками. И как результат - очередное подтопление. У меня родственники живут в частном доме, там в подполе выращенную картошку и банки с соленьями держат только наверху, специально полки для этого сделали. Иначе все плавать будет. А почему? Потому что некуда воде деваться. В некоторых местах города Грязовца вообще нет ливневки. А где она есть, так забита. Ведь нельзя сбрасывать туда все подряд. Так что выход один - чистить".

В Новгородской области ноябрьский паводок официально признан стихийным бедствием. В Вологодской области из затопленных селений эвакуируют жителей. Аномальные осадки - дождь и мокрый снег - обрушились на регион, за двое суток практически во всех районах выпала месячная норма. А в некоторых - полторы и даже две с половиной. Вышли из берегов реки. В 13 муниципалитетах введен режим ЧС.

В Ярославской и Тверской областях от ноябрьских дождей больше всего пострадали северные районы, где тоже не выдержали натиска дождей малые реки. Оперативные группы спасения выехали в город Солигалич Костромской области. Уровень воды в городе Буе поднялся более чем на три метра, в Чухломе разлившаяся река Вига затопила мост, отрезав от "большой земли" четыре деревни. У Панкратово вода размыла дорогу, в образовавшуюся трехметровую промоину провалился автомобиль вместе с тремя пассажирами.

Академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков уверен, что когда человек отступает с сельской территории, наступает природа

К счастью, люди не пострадали. Все живы.

Обошлось без жертв и в других регионах. Но сколько добра испортила вода, сколько нервов, сил стоит жителям и спасателям вся эта ликвидация последствий. Последствий чего? Плохой погоды или?

Кандидат географических наук Института СО РАН Инна Латышева считает, что это погода сыграла значительную роль в образовавшихся осенних разливах рек. "На мой взгляд, - пояснила Латышева, - очевидный фактор: сочетание положительных аномальных температур и значительного количества атмосферных осадков, которые еще в октябре превысили норму. Например, только по Вологодской области еще в октябре аномалии месячных сумм атмосферных осадков составили 231 процент от климатической нормы. То есть влага в почве и водоемах была накоплена еще месяц назад". А потом только за три дня с 4 по 6 ноября выпала практически двухмесячная норма осадков.

"Прежде всего причина в серии глубоких атлантических циклонов, - говорит собеседница "РГ". - К тому же произошло сближение двух атмосферных фронтов, а также увеличение контрастов в зоне фронтов за счет интенсивного выноса теплого влажного воздуха с районов Черного моря и Средиземноморья. А также встречного затока холодного арктического воздуха при развитии гребня полярного антициклона. Что и спровоцировало выпадение сильных ливневых осадков".

Впрочем, ученый не исключает и "человеческий фактор". Но уточняет: "Если была бы причина исключительно в хозяйственной деятельности человека, то не было бы такой масштабности стихийного бедствия".

Тем временем на пострадавших от ливней северо-западных регионах подморозит. Так, в Вологодской области днем в пятницу минус 7 градусов.

По прогнозам МЧС, в Костромской области ожидается мокрый снег и ухудшение видимости на дорогах. По данным Росгидромета, в ближайшее время в регион должно прийти похолодание. Столбики термометров опустятся тоже до минус семи градусов. МЧС разослало жителям предупреждение о возможном появлении гололедицы на дорогах.

Все это может осложнить ситуацию. Если до морозов вода не уйдет, то превратит затопленные территории в каток. Одна надежда на прогноз Гидрометцентра России, что в выходные и на следующей неделе в регионах потеплеет. Но не исключены дожди с мокрым снегом.

Версия

Уходят люди - приходят бобры

Конечно, бобры могут менять гидрологический режим мелких рек, рассказал "РГ" председатель совета Общества охраны природы Сибири Александр Станковский: "Они подгрызают большие деревья, стаскивают по воде глину и ветки, строят запруду, чтобы уровень воды был выше на 2-3 метра. Это им необходимо, чтобы река не промерзала. К примеру, в Омской области был случай, когда животные перекрыли протоку реки, построив плотину 20 метров в длину и 4-5 метров в высоту. Из-за этого поднялся уровень воды".

В отличие от людей, за своими плотинами бобры следят, возражает Михаил Крейндлин из "Гринпис России". По его мнению, плотины бобров не могут привести к таким катастрофическим последствиям, тем более в равнинных регионах.

"Проще всего обвинить бобров, - прокомментировали эту версию "РГ" в минприроды, - но противопаводковые мероприятия - ответственность региона. Кроме того, регулирование численности охотничьего вида, в данном случае бобров, также находится в зоне переданных полномочий в области охотничьего хозяйства субъектов РФ".

Но ее пока и нельзя назвать критической. Так, численность бобра, по данным министерства, составляет в Тверской области 22 870 особей (в 2016 году - 20 485), в Новгородской области 25 241 особь (в 2016 году - 26 308). Почти в два раза больше она в Вологодской области, но и это не критично. "Численность бобра европейского на территории Вологодской области стабильна на протяжении ряда лет (с 2016 по 2019 год) и на сегодняшний день составляет около 41 000 особей. Такая численность не превышает предельно определенные значения", - отметили в минприроды.

Тем не менее, в целом по стране за несколько десятилетий численность бобров возросла в три раза. "В середине 1980-х годов говорили о численности бобра в 250-300 тысяч, сейчас называем цифру 700 тысяч особей", - отмечал еще в 2015 году ведущий научный сотрудник Воронежского заповедника, кандидат биологических наук Владимир Лавров.

Это порождает массу проблем в отдельных регионах. "Так, в Калининградской области, Белоруссии, там, где расположены зоны мелиоративных работ, бобр, случается, подтапливает сельхозугодья, кое-где - населённые пункты. В этих случаях его необходимо переселять туда, где он принесёт пользу. Что касается Воронежской области, то бобра здесь маловато, примерно 3,5 тысячи. На сходной по размеру территории - в Курганской области - 7 тысяч. В лесостепных зонах в периоды повторяющихся засух бобр может принести неоценимую пользу человеку. Он первый помощник: меняет ландшафт, создаёт целый комплекс микроорганизмов, сберегает поверхностные воды, тем самым снижая пожароопасность", - говорил Лавров еще несколько лет назад.

Подготовили Елена Березина, Евгений Гайва

Прогноз

Где ждать ненастья

Северо-западные территории затопил атлантический циклон, который сформировался над территорией Дании, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В ближайших планах гостя с Атлантики перемещение на восток - в Поволжье, Сибирь и на Урал. Там в ближайшие дни будут очень ненастными. Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются 8 ноября в Пензенской области. Возможно налипание мокрого снега. В Татарстане поднимется ветер до 20 метров в секунду. Днем всего около нуля градусов.

Дыхание зимы ощутят на себе жители Пермского края. Там в пятницу сильный мокрый снег и гололед. Температуры и ночью, и днем отрицательные.

Еще хуже будет в Свердловской области, где прогнозируются сложные гололедные отложения. Имеется в виду налипание наледи со снегом на деревьях, проводах, трубах, крышах и так далее. Да и дороги будут скользкие.

Дожди, переходящие в сильный снег, и похолодание пришли в Омскую область и на юг Тюменской области. Но к субботе там должно распогодиться.

Снежно и ветрено будет в последний рабочий день на этой неделе на севере Хабаровского края и на Курильских островах.

Подготовила Ольга Игнатова