Почему вам не нужен Mi Band с NFC. Единственная и главная причина

Стоит выйти на рынок очередным умным часам или браслету от какого-нибудь китайского производителя, как фанаты принимаются массово горевать, что в девайс опять не положили NFC. Или положили, но только для Китая.

Их легко понять - инновации, бесконтактные платежи, то-се. Но если вдуматься, то можно прийти к довольно очевидному выводу - NFC в смартфоне полезнее в сто раз, чем в часах или браслете.

Почему же? Да потому что платить смартфоном удобнее. В этом может убедиться каждый, кто пробовал делать и то, и другое. Смартфон достаточно достать из кармана (это уже отточенное годами движение) и разблокировать, приложив палец к сканеру или улыбнувшись в камеру Face ID. А потом совершенно естественным жестом, ухватившись за корпус, поднести к терминалу.

В случае с браслетом нужно как минимум не очень удобным образом выворачивать руку, держа ее ладонью наверх, чтобы браслет оказался внизу, поближе к терминалу. Уведомлений на экране, ясное дело, в таком положении не видно, а вибрация может сигнализировать как об успешной операции, так и об ошибке. То есть вслед за этим нужно не забыть глянуть на дисплей, а в случае неуспеха - повторить операцию с подвыподвертом руки.

Играет роль и высота, на которой стоит терминал. Чем выше прилавок, тем выше приходится поднимать находящуюся в неудобной конфигурации руку, а если приходится делать это несколько раз в день - тяга к инновациям быстро ослабевает.

Проблему частично решают терминалы, подвешенные вертикально на небольшой высоте - их все чаще можно встретить на кассах самообслуживания - подносить к ним браслет можно, не поворачивая запястье на 180 градусов, а слегка согнув ладонь. Но таких касс пока еще не очень много.

Конечно, у NFC в часах Apple или, например, Samsung есть неоспоримый плюс - можно забыть телефон дома и спокойно платить везде, где только можно, с их помощью. Но что такого должно произойти, чтобы в 2019 году человек вышел из дома без телефона?

А платить телефоном все-таки заметно удобнее. Поэтому требуйте NFC в каждом смартфоне, будь то Xiaomi или Huawei, и не страдайте, что вышел очередной браслет без этой технологии.