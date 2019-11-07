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07.11.2019 09:22
Рубрика: Общество

Найден способ защитить сердце от опасных последствий инфаркта

Текст: Марина Бровкина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Специалисты Университета Вашингтона в Сент-Луисе предложили способ защиты человека от смертельно опасных последствий сердечного приступа.

Когда происходит инфаркт, участки миокарда перестают кровоснабжаться, и наступает гибель тканей. Это вызывает прогрессирующее воспаление, которое провоцирует сердечную недостаточность. Если человеку удается выжить после приступа, его иммунные клетки начинают реагировать на поврежденные участки, пытаясь избавиться от омертвевших тканей и запустить процесс заживления.

Фото: iStock
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- Специфические иммунные клетки - макрофаги - уничтожают поврежденные ткани и стимулируют сердце к восстановлению, - сказал доктор медицинских наук Абхинав Дивэн, один из авторов исследования, опубликованного в Medicalxpress. - Однако макрофаги должны выполнять свою работу очень быстро, иначе со временем они тоже становятся токсичными для миокарда и повреждают сердце. В дальнейшем это послужит причиной сердечной недостаточности.

Сердечная недостаточность остается серьезной проблемой, половина всех пациентов умирает в течение пяти лет после постановки диагноза.

В своей работе исследователи попытались найти пути укрепления иммунной системы, помочь сердцу излечиться после травмы и предотвратить развитие грозных последствий. Идея была в том, чтобы повысить эффективность макрофагов.

Оказалось, что для этого необходимо стимулировать лизосомы - часть клетки, в которой находятся ферменты для расщепления погибших тканей. Проще говоря, они представляют собой "пищеварительную систему" внутри макрофагов.

В экспериментах на мышах исследователям удалось увеличить количество лизосом. Это привело к тому, что иммунные клетки стали значительно быстрее уничтожать мертвые участки миокарда, воспаление снизилось и сократилось развитие сердечной недостаточности.

В результате сердце эффективнее восстанавливалось после инфаркта, инфекций или других травм, влияющих на состояние этого важного органа.

Общество Здоровье
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