Представлен мяч чемпионата Европы-2020

В среду был представлен мяч финальной части чемпионата Европы 2020 года. Он получил название Uniforia и в его дизайне подчеркивается, что матчи пройдут разных странах.

Название мяча объединяет понятия единства (unity) и эйфории (euphoria), присущих топовому турниру среди сборных. Мяч призван воспеть особенность чемпионата, который вдохновит всю Европу. На это дизайнеров компании Adidas вдохновил тот факт, что впервые в истории турнир пройдет в 12 городах по всему континенту.

Дизайн Uniforia использует мотивы пересекающихся мостов, которые соединяют берега и размывают границы. Еще он отражает культурное многообразие, уникальную смесь искусства и футбола, которой будет пропитан турнир. Эти элементы послужили отправными моментами, с которых в 2018 году началась разработка мяча.

Дизайн основан на жирных черных полосах, словно оставленных кистью художника. Они символизируют размытость границ и их пересечение, отсылая к новому трансконтинентальному формату турнира. На черные мазки накладываются яркие цветные линии. Они означают многообразие турнира и объединение различных культур.

Финальная стадия Евро-2020 начнется 12 июня в Риме и завершится ровно через месяц, когда на лондонском "Уэмбли" состоится решающий матч. Матчи турнира примут Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.