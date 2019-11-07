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07.11.2019 13:40
Рубрика: Власть

Премьер-министр оценил переход на цифровое телевещание

Текст: Владимир Кузьмин
Переход с аналогового на цифровое телевещание завершено и прошло успешно, констатировал премьер-министр Дмитрий Медведев. В следующем году Минкомсвязи проведет конкурсы между муниципальными каналами за право вещания на 22-й кнопке.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Кабинет министров на заседании подвел итоги внедрения по всей стране цифрового телесигнала. Эту работу, вспоминал председатель правительства, он начинал еще 12 лет назад. Год назад было принято решение о полном отключении аналогового вещания, и в четыре этапа - последние регионы страны перешли на "цифру" 14 октября - этот масштабный проект подошел к финалу.

Региональные телеканалы получат часы цифрового эфирного вещания

- Работа завершилась, завершилась успешно, - дал премьер свою оценку. - Результатом стало появление двадцати общедоступных телеканалов в хорошем качестве, которые теперь смотрят в каждом доме - и в столицах, и в удаленных местах, где не так давно принимали два-три канала, причем с весьма посредственной картинкой.

Такие длительные сроки объясняются тем, что это был самый большой цифровой проект в мире - как по охвату аудитории, так и по инфраструктуре, которую требовалось создать. Хороший опыт получен в плане импортозамещения: более 60 процентов передатчиков произведены в нашей стране.

Перед исполнителями проекта стояли три важнейших задачи. Первая и самая главная - ни в одном доме не должно было возникнуть проблем с переходом на цифровое вещание. "Была организована обратная связь: созданы "горячие линии" на федеральном и на местном уровне. В результате все прошло без сбоев, и в общественном мнении все было воспринято спокойно", - подчеркнул Медведев.

Во всех регионах проходили подомовые обходы для выявления граждан, которым требуется помощь, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. "Каждая проблема имела, если можно так сказать, конкретную фамилию и адрес места жительства. Мы знали конкретную проблему конкретных людей, и 90 процентов этих проблем решались в течение 24 часов", - подчеркнул он. Помощь от волонтеров на дому получили 300 тысяч человек, еще 1,2 миллиона консультации оказаны по телефону.

Во вторую очередь требовалось оказать помощь в приобретении необходимого оборудования, не допустив при этом необоснованного роста цен на него. "Региональные власти смогли успешно этот вопрос решить, - признал глава правительства. - В бюджетах было зарезервировано около двух миллиардов рублей на помощь социально незащищенным категориям населения".

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Дмитрий Медведев: Цифровое будущее уже совсем рядом

В регионах организовали постоянный мониторинг за наличием в торговых сетях цифровых приставок и телевизоров. Постоянный резерв оборудования составлял около полумиллиона приставок. В сельской местности распространением занималась "Почта России", во все отделения которой завезли самое недорогое оборудование. За время переключения сигнала граждане приобрели пять миллионов цифровых приставок, сообщил глава Минкомсвязи.

Третья задача касалась доставки сигнала в труднодоступные уголки страны, особенно те, которые находились вне зоны наземного эфирного цифрового вещания, а это 1,5 процента территорий. "В результате для жителей таких мест каналы транслируют операторы спутникового телевизионного вещания", - напомнил Медведев.

Отдельно в правительстве проработали место регионального и муниципального телевидения в цифровом телевидении страны. Были приняты законодательные нормы о так называемых 21-й и 22-й кнопках, согласно которым в субъектах Федерации и крупных муниципалитетах определяются по одному обязательному общедоступному телеканалу, которые бесплатно должны распространяться операторами кабельного телевидения.

В Минкомсвязи уже в следующем году проведут конкурсы между муниципальными каналами за право вещания на 22-й кнопке. "Планируем конкурсы начать с крупных городов и постепенно двигаться по мере уменьшения численности населения", - сказал Носков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Связь Правительство Председатель Правительства Правительство Минкомсвязи Переход на цифровое телевидение
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