В Лондоне прошла жеребьевка итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет в британской столице с 10 по 17 ноября.

В группе имени Андре Агасси сыграют испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

В группе, которая названа именем Бьорна Борга, выступят серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Согласно регламенту турнира, теннисисты, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в полуфинал.

Действующим победителем является Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:3.

Сам Зверев заявил журналистам, что был бы не прочь повторить прошлогодний триумф.

- Сделаю все от себя возможное, чтобы снова выиграть этот трофей. Мне в любом случае предстоит сразиться с сильнейшими действующими теннисистами мира, каких-либо предпочтений по выбору соперника у меня нет. Но группа Андре Агасси мне кажется очень интересной - Рафа и три молодых перспективных игрока, - приводит слова Зверева издание Metro.

В свою очередь испанец Рафаэль Надаль, которого мучил рецидив травмы, успокоил своих поклонников, заявив, что поедет в Лондон.

"Мне сделали МРТ на Майорке, - написал Надаль в Twitter. - У меня небольшое напряжение справа в брюшной полости, но, несмотря на это, я отправляюсь в Лондон. В конце этой недели я начну подготовку и надеюсь набрать форму к началу турнира. Спасибо за поддержку!".