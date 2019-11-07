Пункты выдачи заказов Почты России откроются в магазинах "Обуви России"

Россияне смогут получать товары, заказанные онлайн, в магазинах "Обуви России". Выдача посылок будет осуществляться в более чем 180 торговых точках по всей стране. Первые откроются до конца ноября.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного почтовым оператором с группой компаний "Обувь России". Такое сотрудничество позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на отделения почты в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, и, с другой стороны, увеличить трафик в магазины сети ГК "Обувь России" и повысить лояльность покупателей, отмечается в релизе "Почты России".

Сотрудничество включает несколько этапов: в течение двух-трех недель будет проведена интеграция программного обеспечения партнера и "Обуви России" на базе 1С, параллельно будет запущен процесс обучения сотрудников обувного ретейлера по работе с ПО.

В начале ноября проект стартует в тестовом режиме в нескольких торговых точках, в дальнейшем он будет тиражироваться на всю сеть. Планируемый объем посылок, который будет перенаправлен в пункты выдачи заказов почты на базе магазинов "Обуви России", составит более 5 тысяч в месяц.

"Почта России будет и дальше развивать платформенные решения для обеспечения потребностей рынка электронной коммерции. Мы ставим перед собой цель - сделать наши сервисы максимально комфортными как для продавцов, так и для конечного потребителя - и в результате стать основным логистическим игроком на рынке онлайн ритейла", - уточнил первый заместитель генерального директора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин.