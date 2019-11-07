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07.11.2019 16:15
Рубрика: Власть

Путин назвал семью основой основ

Текст: Кира Латухина
О важности семьи заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю открытия Форума программы "Святость материнства" в Белграде.

В мероприятии приняли участие представители из России, Сербии и Беларуси. Тема форума - "Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы".

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"Семья - это основа основ. Именно дома, в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы, - отметил Владимир Путин. - И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, создавать условия для профессиональной, творческой самореализации молодых людей, решения насущных социальных, инфраструктурных проблем".

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Также президент подчеркнул, что важно уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости и молодых семей, материнства и детства.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Президент
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