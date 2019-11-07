Путин назвал семью основой основ

О важности семьи заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю открытия Форума программы "Святость материнства" в Белграде.

В мероприятии приняли участие представители из России, Сербии и Беларуси. Тема форума - "Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы".

"Семья - это основа основ. Именно дома, в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы, - отметил Владимир Путин. - И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, создавать условия для профессиональной, творческой самореализации молодых людей, решения насущных социальных, инфраструктурных проблем".

Также президент подчеркнул, что важно уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости и молодых семей, материнства и детства.