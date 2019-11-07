Путин обещал поддержку предпринимателям России и Казахстана

Сегодня в Омске будет принята концепция программы приграничного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.

"Символично, что именно в 2003 году здесь, в Омске, прошел первый такой форум. Это уже 16-я встреча", - отметил российский лидер. Путин подчеркнул, что от таких форумов всегда хорошая практическая отдача - и на этот раз подготовлен солидный пакет соглашений. Будет принята концепция программы приграничного сотрудничества, а также программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска.

"Россия и Казахстан тесно взаимодействуют по всем ключевым направлениям", - оценил президент РФ. На 4,5 процента увеличился товарооборот в прошлом году, Россия - крупнейший инвестор в казахстанскую экономику, у двух стран более 6,5 тысяч совместных предприятий, констатировал он.

"Предприниматели двух стран могут рассчитывать на постоянное содействие министерств и ведомств", - заверил Путин. Россия продолжит оказывать содействие в подготовке преподавателей русского языка, также сообщил он. И добавил, что регионы могли бы активнее сотрудничать по сохранению окружающей среды и развивать программы в сфере туризма.