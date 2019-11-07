Физики, используя новую технологию, предприняли очередную попытку измерить радиус протона. Замеры показали: протон еще меньше, чем считалось ранее - его радиус 0,831 фемтометра (единица длины, равная десяти в минус пятнадцатой степени метра). Это значит, что результаты, полученные в 2018 году, должны быть снова исправлены, сообщают ученые в журнале Nature.

Протон - это один из фундаментальных строительных блоков материи, потому что вместе с нейтроном образует ядро атома. Свойства протона составляют основу важных природных констант, в том числе постоянной Ридберга - вот почему много лет физики бьются над секретом этой элементарной частицы. Странные отклонения в изменениях радиуса протона стали предметом дискуссий. Эксперимент 2010 года показал, что значение радиуса протона 0,84184 фемтометра, что оказалось на 4% меньше, чем было измерено ранее и предсказано теорией.

В 2018 году физики снова уменьшили радиус протона - до 0,8414 фемтометра, согласно данным комиссии CODATA, которая отслеживает результаты измерений фундаментальных констант.

Тем не менее, в 2017 году и в начале 2019 года две исследовательские группы снова отметили отклонения от стандартного значения - независимо друг от друга они зафиксировали еще меньшее значение радиуса протона. "Несмотря на значительные экспериментальные и теоретические усилия, загадка радиуса протона до сих пор не решена", - говорит Ашот Гаспарян из университета штата Северная Каролина (США).

Чтобы решить эту загадку, команда Гаспаряна провела новый эксперимент по рассеянию электронов. Радиус протона, измеренный по новой методике, более точной, оказался равен 0,831 фемтометра.

Таким образом, стандарт CODATA должен быть скорректирован, а исследования ученых будут продолжены.