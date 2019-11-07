7 ноября воздух в столице прогреется до +8 градусов

В центральной части страны стоит почти сентябрьская погода. Сегодня на термометрах будет +8 градусов, и временами пройдет дождь. А в далеком 1941 году в этот день выпало 4 мм снега, а температура не поднялась выше -3 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, 7 ноября 1941 года немцы планировали бомбить цент города, но погода уберегла Москву - небо затянуло тучами, весь день сыпал снег. Все улицы города засыпало белым покрывалом. Это был самый сильный снегопад в ноябре того года.

Сегодня в столице небо тоже затянуто тучами, но воздух значительно теплее, днем он прогреется до +8 градусов. Впрочем, сыпать с неба тоже будет, но не снег, а мелкий дождь. Ожидается, что за сутки выпадет до 2 мм воды.

Отметим, что прошедший накануне дождь пополнил копилку ноябрьских осадков более чем на 10 процентов. Выпало 7 мм при месячной норме 58 мм. Как ожидается, дожди будут идти до конца недели, в общей сложности может выпасть более четверти месячной нормы осадков.