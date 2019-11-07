Эксперты оценили развитие "Производственной системы Росатома" на НВ АЭС

В рамках развивающей партнерской проверки качества Производственной системы «Росатома» (ПСР)* на Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) состоялся предвизит группы экспертов. В нее вошли представители центрального аппарата Концерна "Росэнергоатом" и Госкорпорации "Росатом", а также эксперт Ленинградской АЭС, имеющий статус ПСР-лидера.

Цель визита - оценить уровень развития ПСР на Нововоронежской АЭС, определить зоны для улучшения, отметить лучшие практики.

"Мы активно пользуется инструментами ПСР, которые помогают нам повышать уровень эксплуатации и безопасности атомной станции и при этом быть эффективными. Благодаря ПСР ввод в эксплуатацию энергоблока №7 Нововоронежской АЭС удалось осуществить на 30 суток раньше намеченного срока. На сегодня наша задача - выполнять планово-предупредительные ремонты в срок и стремиться к сокращению их сроков", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Комиссия оценивала развитие ПСР на НВ АЭС по таким направлениям, как "Процесс изготовления деталей для цехов заказчиков НВ АЭС", "Управление материально-техническим обеспечением и закупками", "Обращение с РАО (радиоактивными отходами)". Эксперты детально изучили документацию, посетили с обходами производственные участки, выслушали доклады руководителей.

"Команда Нововоронежской АЭС в нашей совместной работе проявила себя открытой, заинтересованной в получении объективных результатов", - рассказал старший менеджер Проектного офиса Госкорпорации "Росатом" Михаил Румненко.

После анализа полученной информации эксперты подготовили рекомендации по улучшению работы Нововоронежской АЭС в части развития ПСР, которые вошли в итоговый меморандум. Проведение развивающей партнерской проверки качества Производственной системы "Росатома" на НВ АЭС запланировано на 2020 год.

*Производственная система Росатома - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества.