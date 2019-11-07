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07.11.2019 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Готовится эвакуация. Костромской город частично ушел под воду

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Оперативные группы спасения выехали в город Солигалич Костромской области, где из-за подъема воды в реке началось подтопление. Готовится эвакуация населения.

По данным региональных властей и спасателей, вечером 6 ноября в городе Солигаличе Костромской области в результате подъема уровня воды в реке Костроме оказались подтопленными 38 приусадебных участков и два жилых дома. В некоторых домах затоплены подвалы.

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
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- Проведены подворовые обходы силами администрации района и Солигаличским пожарно-спасательным гарнизоном. Проводится ежечасный мониторинг гидрологической обстановки, дежурят спасатели ПСС Костромской области и пожарные, - сообщили в МЧС.

В администрации региона пообещали помочь Солигаличу в ликвидации последствий осеннего паводка. Туда отправлены оперативные группы региональной службы спасения. На случай эвакуации в городе подготовлены пункты временного размещения людей.

- Специальные оперативные группы в случае необходимости будут обеспечивать эвакуацию населения, а также помогать людям в откачке воды из подвалов домов. Кроме того, к работам планируется привлечь силы регионального управления МЧС. При необходимости группировка сил и средств спасателей в Солигаличе будет наращиваться, - рассказали в обладминистрации.

С 5 ноября 2019 года на территории Костромской области был введен режим повышенной готовности. Это связано с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями. В регионе ожидается серьезный подъем уровня воды, на отдельных участках возможно затопление как подъездных путей к низководным мостам, так и самих мостов.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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С начала ноября в Костромской области выпало более половины месячной нормы осадков. В результате уровень воды в городе Буе Костромской области поднялся более чем на три метра, в Чухломе разлившаяся река Вига затопила мост, отрезав от "большой земли" четыре деревни. У населенного пункта Панкратово вода размыла дорогу, в образовавшуюся трехметровую промоину провалился автомобиль вместе с тремя пассажирами. К счастью, люди не пострадали. В Пыщугском районе подтоплен участок дороги у моста через реку Ветлугу. В Кадыйском районе из-за половодья пришлось разобрать мост через реку Немда. В Костроме частично затоплены участки на территории поселков "Волжский" и "Первый".

По прогнозам МЧС, до конца текущего дня на территории региона ожидается мокрый снег и ухудшение видимости на дорогах.

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