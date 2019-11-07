Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: Наши инвесторы могут рассчитывать на максимальную поддержку

Экономика Московской области растет на 4 процента ежегодно, и власти намерены удержать эти высокие темпы. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, выступая на II форуме "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее".

По данным Российского фонда прямых инвестиций, в Подмосковье в настоящий момент реализуется 14 крупных проектов с объемом инвестиций более 130 миллиардов рублей. В их числе - строительство четырех заводов по термической обработке отходов с производством электроэнергии, вторая очередь инновационного госпиталя "Лапино", создание фармацевтического холдинга на базе фармпредприятия "Оболенское". И в проработке находятся еще более 40 проектов на сумму свыше 400 миллиардов рублей. По итогам 2019 года объем инвестиций в Московскую область составит порядка 1 триллиона рублей.

- Мы открыты для инвестиций, у нас существуют самые разные программы, более 70 мер поддержки инвесторов, которые подкреплены строчкой в бюджете. Действует специальный центр содействия строительству - когда инвестор приходит, у него не болит голова по поводу оформления кипы бумаг, связанных со стройкой, с техусловиями на воду, газ, с прочими вещами, - отметил Андрей Воробьев.

Московская область сегодня находится в пятерке регионов-лидеров по внедрению государственно-частного партнерства. В регионе уже открыты две онкологические клиники, реализуются концессионные соглашения по платным железнодорожным переездам. Оба этих проекта Российский фонд прямых инвестиций планирует масштабировать на всю страну. "Любой государственно-частный проект, с одной стороны, разгружает бюджет, то есть мы меньше тратим денег из бюджета. А с другой стороны, обязательно предполагает определенные условия. То есть нужно иметь дополнительные деньги, чтобы реализовать ГЧП. Всегда стоит задача найти ресурсы на самые главные проекты. Мне очень приятно сегодня было слышать, что от губернаторов многое зависит, это действительно так. И я здесь для того, чтобы еще раз сказать: мы открыты к сотрудничеству!" - подчеркнул Андрей Воробьев.

Форум "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее" проходит в Москве. В его работе принимают участие представители федеральной и региональной власти, иностранных и российских компаний и организаций. Они обсуждают пути и способы наращивания инвестиционного потока в экономику регионов.