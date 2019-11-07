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07.11.2019 19:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Привлечь капитал

Губернаторов призвали учиться работе с инвестициями
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Привлечение инвестиций в российскую экономику - задача не только федеральных властей, но и региональных, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Выступая на форуме "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее", организованном Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и верхней палатой парламента, она призвала губернаторов учиться работе с инвестициями и всегда держать наготове перспективные проекты.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Важная роль в работе с инвесторами принадлежит РФПИ. Одним из основных направлений его деятельности является поддержка инвестиционной активности регионов, - сказала Матвиенко. - РФПИ сделал акцент на регионы, и мне кажется, они смотрят в корень". Глава Совфеда призвала представителей субъектов РФ "более ответственно, внимательно, чутко подходить к работе с инвесторами" и эффективно использовать механизмы и возможности, которые предлагает РФПИ.

Валентина Матвиенко призвала развивать электронные госзакупки

Один из таких механизмов - государственно-частное партнерство, напомнила спикер. "В прошлом году в нашей стране около 3,5 тысячи проектов реализовывалось с его использованием. И это далеко не предел", - сказала она. "Мне особенно приятно, что одним из экспертов РФПИ в области государственно-частного партнерства выступает одна из победительниц всероссийского конкурса "Лидеры России" Светлана Костикова, наставником которой я стала в этом году", - добавила Матвиенко.

По словам первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, ради инвестпроектов правительство может простить долги регионам. "Если доходы от этих инвестиций в бюджет будут поступать, то мы готовы на эти доходы списывать задолженность по тем бюджетным кредитам, которые мы реструктурировали", - сказал он. Таким образом у регионов появится прямая заинтересованность в создании новых производств и рабочих мест, добавил Силуанов.

В Московской области сейчас реализуется 14 крупных проектов с объемом инвестиций более 130 миллиардов рублей

Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области сейчас реализуется 14 крупных проектов с объемом инвестиций более 130 миллиардов рублей. "Мы открыты, у нас существуют самые разные формы поддержки, и это не просто слова, они подкреплены строчкой в бюджете. Если вам нужна бесплатная земля, то это к нам, если вам нужна особенная земля, то мы готовы давать вам в индустриальных парках и экономических зонах определенные скидки", - сказал Воробьев. Сейчас руководство региона ведет переговоры с крупным зарубежным инвестором по поводу выделения участка стоимостью 700 млн рублей под строительство предприятия. "Мы сделаем так, чтобы ведущий химический холдинг не ушел от нас", - заверил губернатор. Кроме того, рассказал Воробьев, в Подмосковье есть меры по поддержке инвесторов, например специальный центр содействия строительству, который берет на себя всю работу по оформлению строительной документации. Московская область входит в пятерку регионов-лидеров по внедрению государственно-частного партнерства.

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