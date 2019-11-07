Осень - время болезней, опасных осложнениями. Нос не дышит - ужас? Но это не идет ни в какое сравнение с прокалыванием гайморовых пазух. Страшно вспомнить и о пульсирующей боли при отите. В Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Людвига Свержевского эти и другие заболевания лечат быстро и безболезненно. С помощью современных лазеров возвращают тысячам людей зрение, обоняние и слух.

Каждый день сюда поступают более 300 пациентов с различными диагнозами: искривление перегородки носа, гипертрофический ринит, тонзиллит, проблемы со слухом... За год через институт прошло более 12 тысяч пациентов, из них большая часть - 7 тысяч - вылечили в новом корпусе, которому на днях исполнится год. Его "начинка" восхищает - операционные микроскопы, видео-операционное оборудование, навигационная система, с помощью которой у врача есть доступ в труднодоступные органы. Отдельная гордость - последняя модель мультиспирального томографа. Таких в Москве по пальцам можно пересчитать. Его 256 спиралей позволяют точно провести компьютерную томографию за несколько секунд.

Гордость института - новейшая модель мультиспирального томографа, за секунды делающего диагностику

Например, 58-летний Сергей Волков готовится к операции по восстановлению лицевого нерва. "С хроническим отитом я обратился в больницу в Саратовской области, где живу. Мне сделали операцию, но задели лицевой нерв. Теперь правый глаз не закрывается, речь изменилась", - жалуется он. Об институте узнал случайно. Врачи его осмотрели, положили в стационар и на второй день сказали готовиться к шестичасовой операции. "Высокоточные лазеры позволяют быстро и качественно лечить отосклероз, удалять полипы голосовых складок. Мы легко восстанавливаем барабанные перепонки после травмы. Раньше для этого приходилось удалять большую часть височной кости. А о восстановлении слуха речи быть не могло. Теперь возвращаем, а лазер не оставляет шрама", - рассказал Павел Сударев, замдиректора института Свержевского.

Прямая речь

Андрей Крюков, главный оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы:

- Модернизация столичного здравоохранения позволяет достигать новых высот в лечении всех заболеваний. В два раза сократились сроки пребывания пациентов в стационере: с 9 дней в 2010 году до 4 - в 2019 году. У нас работают специалисты смежных профессий - нейрохирурги, челюстно-лицевые и пластические хирурги. И, что самое важное, бегать с пациентом между этими врачами теперь не надо - после того как в прошлом году открылся новый корпус института, всю многопрофильную помощь мы можем оказывать в одних стенах, избежав многоэтапных вмешательств в нескольких клиниках.