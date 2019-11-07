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07.11.2019 12:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичей предупредили о нехватке кислорода в воздухе в четверг

Текст: Ирина Огилько

Погодная гипоксия ожидает москвичей в четверг днем. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По данным метеорологов, в этот период времени столица окажется между влиянием двух фронтальных разделов с юга и севера. Это приведет к тому, что погода будет влажная и теплая, а атмосферное давление низкое.

- Все эти факторы будут способствовать тому, что содержание в воздухе кислорода будет ниже нормы на 10-11 единиц, - рассказала метеоролог. - Однако постепенно ситуация будет улучшаться. И уже в пятницу в связи с похолоданием и уменьшением влажности количество кислорода придет в норму.

Как отметила Позднякова, погодная гипоксия опасна для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также для метеозависимых граждан.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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