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07.11.2019 20:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взята под арест

Врач подозревается в доведении пасынка до самоубийства
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Басманный районный суд столицы 7 ноября по просьбе следствия выдал санкцию на арест москвички до 12 декабря.

Она обвиняется по тяжкой статье: доведение несовершеннолетнего до самоубийства. Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в элитном поселке в Подмосковье. В первый день осенних каникул покончил с собой 14-летний подросток. На руке у ребенка ножом было вырезано: "Я урод". Известно, что женщина работает врачом-кардиологом. Она проживала с мужем и 14-летним пасынком в Новой Москве. Соседи и знакомые характеризуют эту семью как благополучную. Другие говорят, что ребенок страдал расстройством психики и подвергался давлению со стороны мачехи.

Клинический психолог, которая наблюдала подростка несколько месяцев, сообщила о давней психологической травме мальчика.

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