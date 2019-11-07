На юго-востоке столицы автобус врезался в здание торгового центра

Сегодня днем пассажирский автобус врезался в здание одноэтажного торгового центра "На Фрязевской" в Москве. Об этом сообщает УГИБДД по Москве.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе УГИБДД, около 14.25 на улице Фрязевская, 1 водитель рейсового автобуса не справился с управлением транспортного средства из-за внезапного ухудшения самочувствия. На момент аварии в автобусе кроме водителя никого не было, это было самое начало маршрута. Пешеходы и пассажиры успели отбежать в сторону. На место ДТП были вызваны полиция и скорая помощь. Однако пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.