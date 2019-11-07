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07.11.2019 12:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Калининской АЭС отключили третий энергоблок из-за сработавшей защиты

Текст: Анна Скудаева (Тверь)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Энергоблок № 3 Калининской АЭС в Тверской области отключен от сети из-за срабатывания защиты трансформатора во время проверки оборудования после ремонта.

Информацию об отключении энергоблока утром 7 ноября распространила пресс-служба станции.

- В 05:41 энергоблок №3 Калининской АЭС отключен от сети по факту срабатывания защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта, - говорится в сообщении.

Фото: Светлана Латынина/ТАСС
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На станции уточнили, что реакторная установка разгружена в соответствии с технологическим регламентом. Блочный трансформатор расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом. Он относится к электротехническому оборудованию энергоблока и предназначен для передачи выработанной электроэнергии в энергосеть.

Специалисты отметили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

Энергоблоки 1, 2 и 4 Калининской АЭС продолжают работать в штатном режиме. По состоянию на 10:00 7 ноября их суммарная мощность составляет 3216 МВт.

Калининская АЭС, входящая в "Концерн Росэнергоатом", расположена близ города Удомля в Тверской области. Станция оснащена четырьмя энергоблоками с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 общей установленной мощностью 4000 МВт.

В 2018 году Калининская АЭС выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций России. По состоянию на 00:00 часов 1 января 2019 года Калининская АЭС выдала в Объединенную энергосистему Центра 35 млрд 187 млн 652 тысяч кВтч электроэнергии, выполнив плановое задание ФАС России на 103,86 процента.

Экономика Отрасли Энергетика Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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