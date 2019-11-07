На Калининской АЭС отключили третий энергоблок из-за сработавшей защиты

Энергоблок № 3 Калининской АЭС в Тверской области отключен от сети из-за срабатывания защиты трансформатора во время проверки оборудования после ремонта.

Информацию об отключении энергоблока утром 7 ноября распространила пресс-служба станции.

- В 05:41 энергоблок №3 Калининской АЭС отключен от сети по факту срабатывания защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта, - говорится в сообщении.

На станции уточнили, что реакторная установка разгружена в соответствии с технологическим регламентом. Блочный трансформатор расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом. Он относится к электротехническому оборудованию энергоблока и предназначен для передачи выработанной электроэнергии в энергосеть.

Специалисты отметили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

Энергоблоки 1, 2 и 4 Калининской АЭС продолжают работать в штатном режиме. По состоянию на 10:00 7 ноября их суммарная мощность составляет 3216 МВт.

Калининская АЭС, входящая в "Концерн Росэнергоатом", расположена близ города Удомля в Тверской области. Станция оснащена четырьмя энергоблоками с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 общей установленной мощностью 4000 МВт.

В 2018 году Калининская АЭС выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций России. По состоянию на 00:00 часов 1 января 2019 года Калининская АЭС выдала в Объединенную энергосистему Центра 35 млрд 187 млн 652 тысяч кВтч электроэнергии, выполнив плановое задание ФАС России на 103,86 процента.