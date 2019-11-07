На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года. В нем принимают участие более 4 тысяч военнослужащих, кадетов, курсантов "Юнармии", волонтеров.

Этот парад, во многом перевернувший ход Великой Отечественной войны, реконструируется с 2005 года. 7 ноября вошло в календарь Дней воинской славы.

Сегодня в марше участвуют военнослужащие почетного караула трех видов войск, суворовцы, кадеты, 1-я танковая армия Западного военного округа, 600 артистов и 250 волонтеров. Кроме того, 40 боевых самоходных машин, участвовавших в войне. Когда парад завершится, перед Кремлем до 17:00 будет работать музей военной техники под открытым небом.

К участникам марша обратится мэр Москвы Сергей Собянин. В числе почетных гостей на Красной площади - участники парада 1941 года. Самому старшему из них, Евгению Ануфриеву, 97 лет.

Команду парадным расчетам "К торжественному маршу!" даст Герой Российской Федерации ветеран боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе полковник Вячеслав Сивко.