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07.11.2019 / 10:57
Текст: Сергей Бабкин

На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября

Торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября. В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих, суворовцев, кадетов и исторических реконструкторов.

Шествие открыла знаменная группа 154 отдельного комендантского Преображенского полка. Преображенцы пронесли у стен Кремля копию Знамени Победы, флаги России и Москвы. Курсанты маршировали со штандартами всех фронтов Великой Отечественной войны. Зрители также увидели знамена советских частей, дошедших до Берлина в 1945-м.
Сергей Собянин: Парад на Красной площади навсегда вошел в историю

В парадных расчетах была также пешая колонна в форме диверсионно-истребительных отрядов. Их легко узнать по белой маскировке и лыжам за спиной. Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка.

На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны. Все желающие могут посмотреть на них сегодня до 17.00 - будет работать музей под открытым небом.

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