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07.11.2019 13:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На ВДНХ экскурсии будут вести аудиогиды

Текст: Ирина Огилько

На главной выставке страны появилась долгожданная новинка - аудиогид, позволяющий совершить обзорную экскурсию по территории ВДНХ. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба выставки.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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- Экскурсия рассчитана на полтора часа, за это время можно посмотреть и узнать о 37 достопримечательностях территории, - рассказали "РГ" в пресс-службе выставки. - Здесь собраны интересные факты о павильонах, история создания фонтанов и павильонов, рассказы о возникновении выставки и ее сегодняшнем предназначении и многое другое.

Чтобы проще было ориентироваться, вместе с аудиогидом пользователь получает карту формата А4, на которой отмечены объекты экскурсии. Поэтому маршрут можно выбрать любой. Для того, чтобы воспользоваться новинкой, нужно прийти в информационно-туристический центр, расположенный в левом крыле арки Главного входа. Предъявить паспорт, оставить залог в 1 тысячу рублей. Стоимость трехчасового проката аудиогида составит 300 рублей.

Работает пункт аренды с 10:00 до 21:00 ежедневно без выходных.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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