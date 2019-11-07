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07.11.2019 12:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы критерии для отбора "земских учителей"

Текст: Ксения Колесникова, Анна Скрипка
Кто может стать "Земским учителем" и получить миллион рублей? Какой должен быть стаж, квалификация? Когда педагоги получат эти деньги? На Всероссийском съезде сельских учителей в Белгородской области министерство просвещения раскрыло детали федеральной программы "Земский учитель".
Фото: Александр Паниотов/РИА Новости Фото: Александр Паниотов/РИА Новости
Фото: Александр Паниотов/РИА Новости

"Главная задача программы - обеспечить высокое качество образования - актуальна для всех российских школ. Однако на селе потребность в квалифицированных кадрах стоит очень остро. Есть случаи, когда вакансии не закрываются год, два, три и более лет. На плечах сельских учителей - большая нагрузка. Иногда она достигает 28, 30, 32 часов. Это не может не сказываться на качестве обучения", - рассказала директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Мария Хлопотных.

Фото: Reuters
Корреспонденты "РГ" проверили ситуацию с учителями в регионах

Она назвала критерии отбора участников программы: как учителей, так и школ. Так, образовательное учреждение должно не только иметь вакантные должности для педагога, но и обеспечить его нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

- Участниками программы могут стать учителя, имеющие как среднее профессиональное, так и высшее образование. То есть практически каждый учитель имеет возможность поучаствовать в программе, - отметила Мария Хлопотных. - Участник должен иметь соответствующую квалификацию, а также готовность переехать в населенный пункт сроком на 5 лет.

Дополнительными критериями отбора могут стать наличие высшей квалификационной категории (ведь в сельских школах ждут профессионалов) и возможность преподавания смежных дисциплин.

Тот факт, что стать участником программы захочет уроженец села или малого города, а также выпускник той самой земской школы, тоже может сыграть свою роль в отборе кандидатов на получение субсидии. За каждый критерий комиссия будет выставлять кандидатам баллы. Например, если опытный учитель с высшей категорией, который ведет еще кружки и секции, решит переехать из крупного города в отдаленную деревню, он может рассчитывать на дополнительные баллы.

Мария Хлопотных подчеркнула, что все эти условия должны быть прописаны в региональных нормативных актах, как и принцип софинансирования программы. В отличие от "земского доктора", финансируемого из федерального бюджета, программу для учителей будет обеспечивать в том числе и региональная казна. Процент софинансирования будет зависеть от уровня бюджетной обеспеченности субъекта.

Сколько конкретно учителей планируется привлечь по программе в малые города и села? Точная цифра станет известна в конце декабря - до Нового года все регионы должны составить списки школ, которые участвуют в проекте, и конкретных вакансий. Особенно нужны учителя иностранного языка, математики, физики...

Фото: iStock
Кто сможет получить новую профессию за счет государства

Как ранее рассказали "РГ" в министерстве просвещения, в сельских школах не хватает примерно 12 тысяч педагогов. В 2020 году планируется заполнить 37% вакансий, в 2021 году - 33% и в 2022 году - 30%.

Список вакансий будет открыт абсолютно для всех претендентов - с 10 января по 15 апреля любой учитель сможет зайти на сайт программы (он должен быть запущен в ближайшее время) и подать заявку.

С 16 по 30 апреля эксперты будут оценивать заявки. С 1 по 15 мая - определятся победители. С 16 мая по 15 июня учителя смогут выехать в села и познакомиться с коллективом, с будущим местом работы. С 15 июня по 20 июля - с "Земскими учителями" должны быть заключены трудовые договоры. И с первого сентября до первого декабря учителя получат выплату - миллион рублей. А на Дальнем Востоке - два миллиона. Возраст участников программы - до 55 лет.

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