Неизвестные факты о войне расскажут на выставке в МФЦ

В столичных центрах госуслуг открылась обновленная выставка проекта "Москва - с заботой об истории". Она посвящена мобилизации столицы в 1941 году, сообщает портал mos.ru.

О жизни города в военное время посетители смогут узнать с помощью кинохроники, интерактивной викторины, инфографики и аудиоинсталляций. Выставлены также документы, старые фотоснимки и награды, переданные москвичами в Главное архивное управление Москвы. Их принимают в любом центре госуслуг "Мои документы".

Выставку можно увидеть в 20 центрах "Мои документы". Районные центры открыты с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы - с 10:00 до 22:00.