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07.11.2019 23:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Москвы в Крым без пересадок - транспорт

Поезда по Крымскому мосту поедут перед Новым годом
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8010)
Железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует в последних числах декабря. А с 8 ноября открывается продажа билетов на поезда, которые пойдут из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым.

Об этом "Российской газете" сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая стала официальным оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым. Как уточняют в компании, выполнять регулярные маршруты между Москвой и Симферополем, а также между Санкт-Петербургом и Севастополем будут именные составы дальнего следования "Таврия".

На маршрут, который соединит Северную столицу России с Севастополем, выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первый состав "Таврия" (N7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14.00 по московскому времени. 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа.Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (N27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45. Путь длиной 2009 км займет 33 часа.

Фото: Предоставлено театром-фестивалем "Балтийский дом"
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Выбрать и оплатить билет на поезда в Крым можно в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе от 3906 рублей.

Грузовое движение по железной дороге по Крымскому мосту, как напомнили "РГ" в минтрансе, откроется в июне 2020 года. "Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года - для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом - в июне 2020 года - на мосту и подходах откроется грузовое движение", - ранее сообщал представитель министерства. По его словам, сроки открытия грузового движения разрабатывал минтранс, предложения о сроках оформлены и переданы в правительство.

В Крыму открытие грузового сообщения очень ждут, так как это сразу же позволит сократить стоимость доставки товаров и продуктов с материка и, соответственно, снизит их розничную цену.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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