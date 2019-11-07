7 ноября Следственный комитет РФ официально объявил об окончании расследования скандального уголовного дела бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга.

Руководитель серьезной организации оказался мошенником, который, чтобы сбежать от правоохранителей, кардинально поменял не только имя, область приложения сил и место обитания, но даже поменял фамилии всей родне. Но это никак не спасло гражданина от уголовного преследования. Просто затянуло время.

Делом первого заместителя директора "Росгеологии" занимались следователи СК России по Московской области. По их мнению, теперь уже бывший заместитель директора Руслан Горринг - крупный обманщик. СК обвинило его в мошенничестве, "совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Это часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их данным, Руслан Ганижев (который потом превратился в Горринга), оказался доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина.

Так вот это самое доверенное лицо Ганижев получил от некого предпринимателя, имя которого в СКР по Московской области официально не называют, очень немаленькие деньги - больше 19 миллионов рублей. Именно во столько оценили для бизнесмена, как сформулировало следствие, "беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области".

Почти два десятка миллионов рублей частями переводились на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того как предприниматель перестал переводить деньги за покровительство, Руслан Ганижев несколько раз встретился с этим коммерсантом. Он от имени Газейкина потребовал заплатить еще пять миллионов рублей.

Бизнесмен, видимо, понял, что это вымогательство никогда не кончится, и пошел "сдаваться". И 15 февраля 2011 года Руслан Ганижев получил от предпринимателя требуемые миллионы. Эти деньги он должен был передать Газейкину. Но не вышло. Помощника задержали с поличным. На допросе Ганижев во всем признался, и его не стали арестовывать - ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вот с подпиской он и скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Его шеф Газейкин был приговорен к реальному сроку лишения свободы.

Будучи в бегах, Ганижев изменил фамилию, став Горрингом, то же сделали его родственники

Уже будучи в бегах, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники. А позже каким-то чудным образом оказался в кресле первого зама директора "Росгеологии".

Но тихо жить под другим именем не стал. Устроил скандал в Сети с оскорблением своей подчиненной. Когда понял, что "засветился", решил бежать. 7 марта 2019 года Горринг был задержан сотрудниками УФСБ и подмосковными полицейскими в столичном аэропорту. Оттуда его привезли в СК.

СК уверяет, что собрали достаточно доказательств причастности Горринга к мошенничеству. Теперь дело Горринга отправляется в суд. Дата рассмотрения неизвестна.