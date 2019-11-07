В Тверском районном суде Москвы рассматривается иск к певице Полине Гагариной. Претензии ей предъявила через суд другая известная певица - Ольга Кормухина, которая просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка".

В пресс-службе суда пояснили, что Кормухина считает незаконным исполнение Гагариной песни "Кукушка" Цоя. По утверждению заявительницы, лично для нее аранжировку этой песни сделал музыкант Алексей Белов еще в 2011 году. Причем с одобрения единственного сына погибшего лидера группы "Кино" - Александра Цоя.

Позже Кормухина услышала исполнение этой песни Гагариной, подготовленной специально для фильма "Битва за Севастополь". Но аранжировка "Кукушки", судя по зарегистрированному в Российском авторском обществе праве, принадлежит Константину Меладзе. В этом же реестре аранжировки Белова к песне Виктора Цоя не обнаружилось.

По просьбе Кормухиной была проведена экспертиза, согласно которой специалист признал обе аранжировки идентичными во всем - "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты-припевы-инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".

В своем иске Кормухина просит суд признать музыкальное произведение в исполнении Гагариной созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. При этом певица отметила, что если их оппоненты представят соглашение на исполнение и переработку произведения между сыном Цоя и Константином Меладзе, "позиция будет скорректирована".

Ольга Кормухина считает исполнение Полиной Гагариной песни "Кукушка" незаконным

Теперь обе стороны ждут результатов экспертизы, назначенной судом, чтобы решить спор певиц.

Денежных требований по иску пока не заявлено.

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