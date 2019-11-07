Тарифный калькулятор поездок по МЦД появился на сайте метро

Калькулятор открыт на сайте столичного метро в разделе МЦД. С помощью этого калькулятора можно сравнить стоимость поездки сейчас и вычислить стоимость после открытия диаметров. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Чтобы воспользоваться калькулятором нужно открыть схему диаметров и построить маршрут. Сайт покажет время в пути и стоимость поездки.

Например, доехать по МЦД-1 от станции Одинцово до Белорусской можно будет за 45 рублей по тарифу "Кошелек" на карте "Тройки". Сейчас же поездка обходится в 69 рублей. А со станции "Маяковская" добраться до станции "Опалиха" можно всего за 45 рублей, а не за 84 рубля как сейчас. Отметим, чтобы воспользоваться тарифом, нужно прикладывать карту "Тройка" на выходе со станции МЦД. Тогда списание произойдет при входе в метро - 38 рублей - и затем на выходе спишут 7 рублей за поездку по МЦД.