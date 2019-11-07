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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Деликатес для добрых дел

В Москве презентовали XX Международный аукцион белого трюфеля из Альбы
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
В посольстве Италии в Москве прошла презентация XX Международного аукциона белого трюфеля из Альбы. Посол республики в РФ Паскуале Терраччано рассказал, что торги пройдут 10 ноября сразу в четырех точках по всему миру: в пьемонтском замке Гринцане-Кавур, в Гонконге, Сингапуре и Москве. По его словам, "вырученные средства пойдут на благотворительность, а деньги от продажи трех белых трюфелей в российской столице передадут Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева".
Фото: AP Photo/Pier Paolo Cito Фото: AP Photo/Pier Paolo Cito
Фото: AP Photo/Pier Paolo Cito

Как уточнил "РГ" генеральный директор туристического офиса Ланге-Монферрато-Роэро Мауро Карбоне, который будет курировать в воскресенье проведение аукциона в Москве, стартовую цену установят в день торгов сами меценаты, однако организаторы рассчитывают, что они проявят свою щедрость (в прошлом году было собрано 393,9 тысячи евро). По его словам, Москва принимает участие в подобном аукционе во второй раз. "Это объясняется тем, что мир большой, и города-участники меняются каждый раз. Сингапур, например, участвует в первый раз, а вот в Гонконге торги устраиваются регулярно, потому что там собираются меценаты со всей Азии", - отметил Карбоне.

Фото: wikipedia.org
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Как рассказал президент региона Пьемонт, откуда родом те самые грибы, Альберто Чирио, его край признан гидами одним из 10 лучших в мире, в том числе благодаря трюфелям, туристы приезжают туда, чтобы насладиться не только замечательной природой, но и едой. "Белый трюфель из Альбы - настоящий посол нашего региона, он появляется когда хочет, где хочет и если хочет, в этом его уникальная характеристика", - отметил Чирио. Трюфель - это единственный гриб, который нельзя вырастить. Ученые до сих пор не смогли понять, почему он появляется в том или ином месте. Формируется трюфель на глубине 10-30 сантиметров под землей и, когда достигает зрелости, начинает источать аромат, воспринимаемый многими животными как феромон, что заставляет их выкапывать этот гриб. Примечательно, что в Италии трюфели считаются природным богатством и принадлежат тому, кто их нашел, вне зависимости от того, на чьей земле это произошло. Поэтому охотятся на них обычно по ночам (лучше всего в полнолуние) с собаками, чтобы не выдать конкурентам богатые места.

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