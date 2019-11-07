В Москве пройдет съезд кардиологов

В Бакулевском центре состоится XXV Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. В этом представительном форуме, как всегда, участвуют не только российские медики. И главное: не только ведущие специалисты в области сердечной хирургии.

Современная кардиология - обширное и стремительно развивающееся направление медицины, включающее множество сложных аспектов. Они взаимосвязаны. И не могут быть успешно решены без взаимодействия кардиологии, кардиохирургии, электрофизиологии, лучевой диагностики.

Состоятся научно-практические мероприятия, посвященные самым актуальным проблемам в данной области, инновационным подходам с принципиально новыми методиками диагностики и лечения. Они сочетают в себе использование медикаментозных средств, хирургических и интервенционных технологий, имплантируемых устройств, новейших достижений в области фундаментальной медицины. Специалисты обсудят новые возможности в лечении острого коронарного синдрома, современные технологии визуализации в кардиологии и кардиохирургии, лучевой диагностики, проблемы гериатрии, особенности лечения хронической сердечной недостаточности, кардиореабилитации...

Стартует форум секционным заседанием "Острый коронарный синдром". В повестке дня - современные стратегии лечения больных с острым инфарктом миокарда, возможные осложнения после интервенционных вмешательств, вопросы медицинского менеджмента. На симпозиуме "Сахарный диабет - сосудистый фактор риска или сердечно-сосудистое заболевание" будут представлены данные обновленных рекомендаций по этому недугу.