В Нагорном районе по программе реновации построят школы и детсады

О проекте реновации Нагорного района Южного округа столицы рассказал журналистам начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Южного административного округа ГБУ "ГлавАПУ" Алексей Игнатов. Он сообщил, что там в рамках этой программы предполагается построить новые школы и детские сады, дом культуры и крытый каток.

Он отметил, что архитекторы стараются комплексно подходить к проектированию территорий и размещать в районах не только жилье, но и всю социальную инфраструктуру. Например, крытый каток, который запланирован здесь, позволит жителям района кататься на коньках круглый год и в любую погоду. В новом Доме культуры занятия по интересам найдут и взрослые, и дети.

Кроме того, на каждой из двух проектируемых территорий (кварталы 87-88, 66 и кварталы 16-73, 75-77, 37-79) появится школа на 600 учеников, а так же три детских сада для 550 дошкольников, отделение полиции.

На Чонгарском и Черноморском бульварах и Болотниковской улице пройдет благоустройство. Озеленят заново и сквер на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта, вдоль реки Котловки, приведут в порядок два пруда в Коробковских сад.

По программе реновации в кварталах нарежут сеть внутриквартальных проездов. Новые улицы свяжут Артековскую и Ялтинскую улицы, Симферопольский проезд и Криворожскую улицу. А Болотниковскую и Криворожскую улицы, а также 6-ю линию Варшавского шоссе реставрируют. Для машин на них предусмотрят плоскостные и подземные парковки.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. В ходе ее реализации 350 тысяч семей, то есть более миллиона человек, получат новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Строительство домов под эту программу становится в городе все более масштабным. Для них подобрана уже 351 стартовая площадка.