Новости

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым 19:31
Высоко в Пиренеях археологи наткнулись на древнюю мастерскую 19:31
Минпромторг обсудил со Словакией варианты сотрудничества 19:24
Зеленский задекларировал 36 тысяч долларов дохода от сдачи имущества 19:06
Мобильные операторы считают возможным удешевить роуминг в ЕАЭС 18:47
Аэропорт "Внуково" 8 ноября станет имени Туполева 18:46
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем 18:37
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии 18:31
Поезд Петербург - Севастополь возродит исторический маршрут 18:11
ФАС проведет проверку по факту подорожания гречки 18:10
Самые дорогие УАЗы за 15 млн рублей: кто быстрее 18:10
Пункты выдачи заказов Почты России откроются в магазинах "Обуви России" 18:09
Дети-аутисты получат помощь в филиалах "Нашего солнечного мира" 18:09
В Выхино-Жулебине в рамках реновации появятся два бассейна 18:04
Московская канатная дорога будет закрыта на будущей неделе 17:59
Российско-северокорейская граница внесена в ЕГРН 17:56
В Нагорном районе по программе реновации построят школы и детсады 17:54
В Москве в доставке появились роботы 17:54
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 17:48
Видео: В Саудовской Аравии на крыше здания заметили львицу 17:43
Число отравившихся работников "Ленты" в Петербурге превысило 100 человек 17:42
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября 17:40
Путин заявил о возможности открытия российско-казахстанских школ 17:39
Игры Марселя Вандерса: дизайнерские хрустальные кости для бренда Baccarat 17:37
В 37 лет умерла вокалистка группы White Ring Кендра Малия 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 17:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Нагорном районе по программе реновации построят школы и детсады

Текст: Любовь Проценко

О проекте реновации Нагорного района Южного округа столицы рассказал журналистам начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Южного административного округа ГБУ "ГлавАПУ" Алексей Игнатов. Он сообщил, что там в рамках этой программы предполагается построить новые школы и детские сады, дом культуры и крытый каток.

Он отметил, что архитекторы стараются комплексно подходить к проектированию территорий и размещать в районах не только жилье, но и всю социальную инфраструктуру. Например, крытый каток, который запланирован здесь, позволит жителям района кататься на коньках круглый год и в любую погоду. В новом Доме культуры занятия по интересам найдут и взрослые, и дети.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Реновацию предлагают провести во всей стране

Кроме того, на каждой из двух проектируемых территорий (кварталы 87-88, 66 и кварталы 16-73, 75-77, 37-79) появится школа на 600 учеников, а так же три детских сада для 550 дошкольников, отделение полиции.

На Чонгарском и Черноморском бульварах и Болотниковской улице пройдет благоустройство. Озеленят заново и сквер на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта, вдоль реки Котловки, приведут в порядок два пруда в Коробковских сад.

По программе реновации в кварталах нарежут сеть внутриквартальных проездов. Новые улицы свяжут Артековскую и Ялтинскую улицы, Симферопольский проезд и Криворожскую улицу. А Болотниковскую и Криворожскую улицы, а также 6-ю линию Варшавского шоссе реставрируют. Для машин на них предусмотрят плоскостные и подземные парковки.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. В ходе ее реализации 350 тысяч семей, то есть более миллиона человек, получат новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Строительство домов под эту программу становится в городе все более масштабным. Для них подобрана уже 351 стартовая площадка.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон посоветовал Европе пересмотреть отношения с Россией
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Песков рассказал про две "демографические ямы"
Макрон: НАТО впала в кому