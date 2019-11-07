В Подмосковье опубликованы точки расстановки передвижных видеокамер

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обновило список участков подмосковных дорог, где в ноябре будут стоять передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Новые точки расстановки опубликованы на сайте Минтранса.

Передвижные видеокомплексы ежемесячно меняют дислокацию - их передвигают по аварийным участкам дорог.

Для удобства водителей областной Минтранс каждый раз публикует новый список расстановки. Всего, согласно этому списку, на региональных дорогах работают более 450 передвижных видеокамер.