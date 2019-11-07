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Текст:   Екатерина Ясакова 
16:19 07.11.2019

В Подмосковье подешевели дома в аренду на Новый год

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Дома в аренду на Новый год в Подмосковье в этом году подешевели на пять процентов, выяснили эксперты портала "Мир квартир". Многие начинают искать дом для празднования за два месяца до наступления Нового года.

Россияне начали бронировать путешествия на Новый год

В среднем цена сейчас составляет от двух до пяти тысяч рублей на человека в день - в зависимости от уровня коттеджа, его местоположения и количества гостей.

Например, аренда двухэтажного дома на Дмитровском направлении с 31 декабря по 2 января, расположенного в 49 км от МКАД (кухня, 3 спальни, санузел, печь, на участке сауна), будет стоить 32 тысячи рублей. Отдохнуть там смогут до семи человек.

Коттедж с камином, теннисным столом, баней и бассейном будет стоить уже дороже - в районе 80 тысяч рублей. В таком доме смогут разместиться одновременно до 15 человек. Часто такие варианты включают сосновый бор неподалеку и пруды.

Опрос: Новый год по традиции остается самым домашним праздником

Дороже придется снимать дом тем, кто отложил сделку до самого Нового года.

"Например, размещено два практически одинаковых предложения - оба расположены в одном поселке на берегу Пироговского водохранилища, оба имеют одинаковую площадь и планировку, но первый дом сдается на Новый год за 130 тысяч рублей, а другой за 165 тысяч рублей", - отмечает Павел Луценко, генеральный директор портала "Мир квартир".

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