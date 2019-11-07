В Подмосковье подешевели дома в аренду на Новый год

Дома в аренду на Новый год в Подмосковье в этом году подешевели на пять процентов, выяснили эксперты портала "Мир квартир". Многие начинают искать дом для празднования за два месяца до наступления Нового года.

В среднем цена сейчас составляет от двух до пяти тысяч рублей на человека в день - в зависимости от уровня коттеджа, его местоположения и количества гостей.

Например, аренда двухэтажного дома на Дмитровском направлении с 31 декабря по 2 января, расположенного в 49 км от МКАД (кухня, 3 спальни, санузел, печь, на участке сауна), будет стоить 32 тысячи рублей. Отдохнуть там смогут до семи человек.

Коттедж с камином, теннисным столом, баней и бассейном будет стоить уже дороже - в районе 80 тысяч рублей. В таком доме смогут разместиться одновременно до 15 человек. Часто такие варианты включают сосновый бор неподалеку и пруды.

Дороже придется снимать дом тем, кто отложил сделку до самого Нового года.

"Например, размещено два практически одинаковых предложения - оба расположены в одном поселке на берегу Пироговского водохранилища, оба имеют одинаковую площадь и планировку, но первый дом сдается на Новый год за 130 тысяч рублей, а другой за 165 тысяч рублей", - отмечает Павел Луценко, генеральный директор портала "Мир квартир".