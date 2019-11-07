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07.11.2019 18:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Выхино-Жулебине в рамках реновации появятся два бассейна

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в рамках реализации программы реновации в районе Выхино-Жулебино построят детсады, школы, поликлинику, спортивные и культурно-досуговые комплексы.

В двух детских садах предусмотрено открытие 300 и 150 мест. Еще один детсад и блок начальных классов появятся в составе учебного корпуса на 400 мест. Помимо этого, будут построены школа на 400 учеников и новый корпус действующей школы, рассчитанный на 300 детей.

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Юлиана Княжевская напомнила, что в этом районе сейчас проходят публичные слушания сразу по трем проектам планировки (микрорайоны 128бв, 136, 137-138).

"Можно говорить о комплексном обновлении даже не отдельных кварталов, а всего района, - подчеркнула она. - Доступ к социальной и транспортной инфраструктуре получат все живущие здесь москвичи. В районе построят детско-взрослую поликлинику, получить медпомощь в которой смогут 320 человек за смену. Каждый проект также предусматривает возведение физкультурно-оздоровительных комплексов, а в двух из них предусмотрены бассейны.

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Как и во всех остальных районах Москвы, в "Выхино- Жулебино" в ходе реновации предусмотрено и благоустройство. Породы деревьев и кустарников, которые здесь высадят, жители выберут сами, как и детские и спортивные площадки с современным оборудованием и тренажерами. Вдоль Самаркандского бульвара, Ферганской и Ташкентской улиц, а также на внутриквартальных территориях проложат велодорожки.

Проектами также предусмотрена реконструкция Рязанского проспекта со строительством дублера, Самаркандского бульвара, улиц Вострухина, Хлобыстова, Ташкентской, Ферганской, а также Ферганского проезда и Проектируемого проезда № 937. Кроме того, запланировано строительство нескольких новых улиц и внутриквартальных проездов.

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