Владельца толстого кота не пустили в самолет в аэропорту Шереметьево

Пассажиру, летевшему из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве, пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы провезти своего кота Виктора в салоне самолета.

Об этом Михаил Галин рассказал на своей страничке в Facebook.

Михаил довольно красочно описывает свои приключения в московском аэропорту Шереметьево. Суть истории в том, что от Риги до Москвы он с котом добрался вполне благополучно. А вот при регистрации на рейс Москва-Владивосток возникли сложности.

"Рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа (первый раз за мои 300+ перелётов), несколько раз поместила каждую сумку на весы и сообщила, что кот тоже будет взвешен. Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг. После чего дама торжественно объявила, что кот отравляется в багаж. На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у неё правила и брать на себя ответственность за 2 лишних кг Виктора в салоне самолёта она не собирается", - рассказал пассажир на своей страничке в соцсети.

Пререкания с сотрудниками аэропорта закончились не в пользу пассажира и его упитанного кота. После чего Михаил поступил как настоящий друг. Он не стал подвергать опасности жизнь любимого животного и снялся с рейса.

Но лететь во Владивосток ему было необходимо, поэтому, как он пояснил, пришлось срочно искать кота-двойника, который бы весил значительно меньше Виктора. "Благодаря друзьям из Риги и Москвы, кто активно принимал участие в поисках (за что я безгранично благодарен), мини-Виктор был найден у подруги… Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно - весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полёта", - рассказал пассажир. Правда, он так и не пояснил, что же потом стало с миниатюрной Фиби и как ее заменили на Виктора. Возможно, продолжение следует.