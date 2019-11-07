Движение судов по Амуру ограничили из-за сложной ледовой обстановки

Движение судов на воздушной подушке, которые возят людей из Благовещенска в китайский город Хэйхэ по Амуру, ограничено. Причина - сложная ледовая обстановка на реке.

"С 7 ноября возможны задержки в движении судов на воздушной подушке. Количество рейсов сокращено, вводится ограничение по продаже билетов", - сообщили в пресс-службе пассажирского порта Благовещенска.

Ограничения уже привели к очередям на таможне в Благовещенске.

Хэйхэ находится напротив столицы Амурской области. Города разделяют всего 800 метров по Амуру. Летом туристов перевозят теплоходы, зимой населенные пункты связывает понтонный мост. Весной и осенью выручают суда на воздушной подушке.