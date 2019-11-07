Правительство РФ подготовило новую программу развития моногородов после досрочного закрытия прежней, признанной неэффективной. Действовать она будет с 2020 до 2024 года, а ее ежегодное финансирование запланировали на уровне 10-11 миллиардов рублей.

Как отмечено в отчете Счетной палаты РФ, в прежней программе "мероприятия по поддержке моногородов не решили ключевую задачу роста благополучия их жителей". Огрехи планируют исправить в новом документе.

- В приоритете программы - привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест в моногородах. Важна прежде всего диверсификация экономики, - пояснил замначальника отдела содействия развитию территорий с особым статусом и моногородов минэкономразвития РФ Андрей Рыбин.

Для этого Фонд развития моногородов (ФРМ) РФ создал особые меры поддержки предпринимателей. В частности, им предлагают получить займы от пяти до 250 миллионов рублей под пять процентов годовых. А если сумма выше - то и вовсе под ноль. Однако с начала действия этого предложения - а прошел почти год - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) Дальнего Востока не подали ни одной заявки на получение льготного займа. По мнению заместителя гендиректора Фонда развития моногородов России Ольги Макаевой, активность в ДФО низка из-за недостаточной информированности предпринимателей. Однако на местах отмечают, что проблема совсем не в этом.

- У нас в Чегдомыне очень даже большая активность, но предпринимателям нулевые займы дают только под банковскую гарантию. А почему нельзя выдать займ до 250 миллионов рублей под залог недвижимости? - спрашивает гендиректор фонда поддержки СМСП Верхнебуреинского района Лидия Симоненко.

Другая проблема в том, что людям вовсе не нужны такие огромные кредитные средства. Хозяйка мини-пекарни в приморском городе Спасск-Дальний не смогла получить в льготный лизинг оборудование для своего дела на миллион рублей. Ей предложили взять печи сразу на пять миллионов. "Но зачем мне столько?", - удивляется женщина.

- Я считаю, что меры поддержки предпринимателей моногородов нужно диверсифицировать в зависимости от численности населения. На Дальнем Востоке всего 37 моногородов. И среди них нет многотысячников, как на западе России. А помощь оказывается одинаковая! Мне вот в МСП-банке предлагали в кредит 50 миллионов руб­лей под небольшие проценты - но у меня такого крупного проекта нет! - поддерживает Владимир Иванов, предприниматель из Чегдомына.

Не будет развиваться бизнес в обшарпанном городе с разбитыми дорогами и тротуарами. Только после создания комфортной среды можно говорить о росте предпринимательства

Еще один наболевший вопрос всех жителей дальневосточных моногородов - почему нельзя поддерживать градообразующие предприятия? Ведь если их не будет, не станет и моногородов.

- Мы не входим ни в какую корпорацию. Наш завод обеспечивает тысячу рабочих мест. Но ему требуется модернизация, потому что он был основан еще в Советском Союзе. Сейчас нам тяжело конкурировать с новыми предприятиями, мы отстаем от них на пять-шесть лет. Но льготного кредита или какого-либо целевого финансирование для модернизации действующего производства ни в одной программе по моногородам нет, - говорит первый заместитель гендиректора завода "Восход" в поселке Эльбан Хабаровского края Александр Захаров.

Но главное, считают дальневосточники, все меры поддержки будут бесполезны пока государство не обратит внимание на развитие социальной инфраструктуры моногородов. Сейчас подпрограмма ФРМ позволяет финансировать строительство коммуникаций лишь для инвестиционных проектов. И то, если половину расходов возьмет на себя регион.

- Не будет расти бизнес в городе, из которого люди хотят уехать, обшарпанном, с разбитыми дорогами и тротуарами. Только после того как мы создадим комфортную среду, можно говорить о развитии предпринимательства. Обратите внимание: в ТОРы моногородов в первую очередь приходят не сторонние инвесторы, а свои. Почему? Потому что все видят разруху. Нужно добавить в программу четкие меры финансовой поддержки для развития социальной инфраструктуры городов, и только потом уже поддерживать бизнес, - считает бывший глава Чегдомына Сергей Касимов.

В ФРМ лишь разводят руками.

- К сожалению, мы жестко зарегулированы постановлением правительства РФ. Социального аспекта в нашей деятельности нет. В этом плане можем оказывать лишь нефинансовую поддержку. Это строительство точек притяжения: ремонт улиц в городе, например, - рассказывает Ольга Макаева. - Однако, я считаю, что больше льгот чем сейчас - займы под ноль процентов - предоставить нельзя. Да, эти меры одинаковые для всех моногородов. Но, наоборот, хорошо, что для всех созданы равные условия. Другое дело, что инициативы от людей не так много. Наша задача в том, чтобы разъяснить им некоторые моменты и через муниципалитеты оказать поддержку в подготовке документов.