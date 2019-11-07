Во Владивостоке отремонтировали подъезд к улице Басаргина (микрорайон Патрокл). Сделали это сами жители. Они собрали деньги, наняли строительную технику, которая разровняла трассу и засыпала ее скальником. Есть планы утрамбовать ее сверху асфальтовой крошкой.

Это дорога, которая официально таковой не признана. Когда-то она была тропой от Морского кладбища к морю. Позже ее "разъездили" автомобилисты, а при строительстве жилого комплекса в бухте Патрокл вовсю использовали большегрузы. Дорога существовала, проехать по ней было можно, но и риск пробить глушитель или колесо имелся немалый. Взять дело в свои руки владивостокцы решили после неоднократных и безрезультатных обращений в администрацию города.

- Скидывались, кто по три тысячи рублей, кто по пять и в итоге насобирали около 230 тысяч. Этого не хватило, сейчас добавляем. Люди сами определяют цели расходования денег, осуществляют контроль трат и качества, принимают выполненные работы. У себя не украдешь, - похвастались жители улицы в Сети.

Инициатива заинтересовала корреспондента "РГ", но несколько телефонных переговоров так и не привели к встрече с организаторами ремонта. Они технично ушли в тень, поскольку подозревают, что могут быть наказаны за работы на не принадлежащей им земле. Правда, статьи "за самовольный ремонт дорог" в российском законодательстве нет. Но ведь и согласования работ с муниципалитетом не было, так что, если мэрия пойдет на принцип, инициаторам ремонта могут грозить штрафы.

Это не первый опыт жителей Владивостока по самостоятельному ремонту дорог. Половину нынешнего лета на улице Луговой ежедневно собирала автомобильную пробку огромная дыра. Не дождавшись действий от дорожных служб, группа активистов на собственные деньги купила щебень и засыпала им выбоину.

Половину нынешнего лета на улице Луговой во Владивостоке собирала автомобильную пробку огромная дыра. Группа активистов купила щебень и засыпала им выбоину

- Мы каждый день ездим на Луговую по работе, и уже дважды теряли заявки на 100-150 тысяч рублей, пока стояли в пробке. Поэтому втроем скинулись на щебенку и засыпали ямы. Сами же видите: пробок стало меньше. Большинство людей наш поступок расценили как благое дело, но есть много тех, кто считает, что мы занялись самоуправством, - рассказывал по горячим следам событий "народный дорожник".

Результата благого дела хватило ненадолго: на идущей под уклон трассе очередной проливной дождь вымыл щебень из ямы.

В августе жители проспекта Красного Знамени самостоятельно подлатали часть дороги, которая идет к дому №125. Весной этого же года двое владивостокцев своими силами заделали яму на улице Героев-тихоокеанцев. В начале сентября водители туристических автобусов и пассажиры засыпали щебнем поврежденные участки у пункта пропуска Сосновая Падь (РФ) - Суйфэньхэ (КНР), пока ждали очередь на переход границы. И обо всех таких ремонтах их организаторы рассказали в интернете, иногда даже выложив видеокадры.

Есть подобный опыт и на Камчатке, где несколько лет назад жители краевого центра демонстративно заделали несколько ям на одной из дорог в знак протеста против отношения чиновников к городскому хозяйству. И даже создали группу "Народный ремонт". Правда, найти более свежую информацию о ее деятельности не удалось, и это, скорее всего, свидетельство того, что ремонт дорог в городе стал в последние годы более качественным.

Был случай на Сахалине, когда жители города Охи закрыли ямы на дорогах коврами: власти отремонтировали главную дорогу, а поворот к частному сектору проигнорировали. В мае текущего года, устав ездить по ямам и ухабинам, жители Приамурья самостоятельно залатали выбоины в поселке Ерофей Павлович. А в 2018 году 30 мужчин своими силами восстановили сгоревший автомобильный мост, который связывает населенный пункт Тутаул с Зейским водохранилищем.

Мнения



Марина Ивлева, специалист администрации Владивостока:

- Земельный участок, который граждане подсыпали грунтом в районе строящегося микрорайона Патрокл, пока не имеет статуса дороги. В 2019 году администрация города приступила к разработке проектной документации на строительство трасс в этом районе. Первый этап планируется в 2020-м. Во время работ, которые провели жители, никаких повреждений не было допущено, претензии выставлять не планируется.

При этом для обустройства или строительства дорог в рамках закона необходимо соблюдение ряда таких процедур, как оформление земельных участков, разработка проектно-сметной документации (с учетом предварительных инженерно-геологических изысканий, согласования с сетевыми организациями и так далее). Получение ордера на проведение земляных работ для подсыпки грунтом и грейдирования грунтовых дорог не требуется.

Петр Самойленко, кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ:

- Ремонт населением дорожных участков, уличного покрытия и тротуаров - форма гражданской активности. Она имеет несколько смысловых коннотаций - показать власти, что та не работает, и, кроме того, улучшить "среду обитания". В некоторых регионах были случаи, когда на дорожных ямах рисовали портреты местных чиновников, после чего на таких участках оперативно появлялся свежий асфальт. По сути, эти ситуации показывают недостаток или низкую эффективность коммуникации власти и населения, и означают, что гражданская активность может пойти дальше - в форматы общественных организаций типа "синих ведерок", "нет ямам". Полагаю, что власти должны брать случаи, когда население вынуждено само решать свои проблемы, на особый контроль, чтобы не допускать подобных впредь, или по крайней мере минимизировать их вероятность.