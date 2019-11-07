Новости

Власти Мексики назвали предполагаемых убийц девятерых американцев 05:28
Лидеры Турции и США встретятся 13 ноября в Вашингтоне 05:07
В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии 04:59
МЧС РФ отправило в Донбасс колонну с гуманитарным грузом для детей 04:54
Иран объявил о начале обогащения урана в Фордо 04:15
Вывезший детей из Швеции россиянин прилетит в Хабаровск в субботу 04:10
Бывший премьер Чехословакии Ян Страски умер на 80-м году жизни 04:04
"ПСЖ" в плей-офф, камбэк "Шахтера" и другие итоги игрового дня Лиги чемпионов 03:41
Россия готова ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу 03:25
Зеленский трижды назвал концерн "Укроборонпром" "концертом" 03:19
МИД КНДР: Военные учения США и Южной Кореи тушат искры диалога 03:15
В Петербурге сотрудник ППС госпитализирован после погони за нарушителем 02:56
Госдеп США: Преемник аль-Багдади не протянет долго 02:31
"Локомотив" сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов 02:28
Госдеп США назвал радикалами вооруженную оппозицию на севере Сирии 02:25
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями 02:06
Не менее 13 человек отравились на свадьбе во Львовской области 02:04
Один человек погиб при подрыве автомобиля Mercedes в Киеве 01:50
Аэропорт в Италии закрыли из-за сообщения о бомбе 01:33
В лондонском театре потолок обрушился во время спектакля 01:30
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту 01:08
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать 00:54
Один человек погиб и десятки ранены при обстреле боевиками Алеппо 00:20
Юрий Семин: Это поражение - в актив нашей команде 06.11.2019
Airbnb проверит все зарегистрированные на платформе адреса 06.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 04:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сделано в складчину

Во Владивостоке ремонт дорог и тротуаров без согласования с властями становится трендом
Текст: Ольга Журман (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 251(8009)
Во Владивостоке отремонтировали подъезд к улице Басаргина (микрорайон Патрокл). Сделали это сами жители. Они собрали деньги, наняли строительную технику, которая разровняла трассу и засыпала ее скальником. Есть планы утрамбовать ее сверху асфальтовой крошкой.
По правилам ремонт дорог должны производить специальные службы по согласованию с органами власти. Фото: Администрация Приморского края По правилам ремонт дорог должны производить специальные службы по согласованию с органами власти. Фото: Администрация Приморского края
По правилам ремонт дорог должны производить специальные службы по согласованию с органами власти. Фото: Администрация Приморского края

Это дорога, которая официально таковой не признана. Когда-то она была тропой от Морского кладбища к морю. Позже ее "разъездили" автомобилисты, а при строительстве жилого комплекса в бухте Патрокл вовсю использовали большегрузы. Дорога существовала, проехать по ней было можно, но и риск пробить глушитель или колесо имелся немалый. Взять дело в свои руки владивостокцы решили после неоднократных и безрезультатных обращений в администрацию города.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему жители уральской глубинки отказались от благоустройства дворов

- Скидывались, кто по три тысячи рублей, кто по пять и в итоге насобирали около 230 тысяч. Этого не хватило, сейчас добавляем. Люди сами определяют цели расходования денег, осуществляют контроль трат и качества, принимают выполненные работы. У себя не украдешь, - похвастались жители улицы в Сети.

Инициатива заинтересовала корреспондента "РГ", но несколько телефонных переговоров так и не привели к встрече с организаторами ремонта. Они технично ушли в тень, поскольку подозревают, что могут быть наказаны за работы на не принадлежащей им земле. Правда, статьи "за самовольный ремонт дорог" в российском законодательстве нет. Но ведь и согласования работ с муниципалитетом не было, так что, если мэрия пойдет на принцип, инициаторам ремонта могут грозить штрафы.

Это не первый опыт жителей Владивостока по самостоятельному ремонту дорог. Половину нынешнего лета на улице Луговой ежедневно собирала автомобильную пробку огромная дыра. Не дождавшись действий от дорожных служб, группа активистов на собственные деньги купила щебень и засыпала им выбоину.

Половину нынешнего лета на улице Луговой во Владивостоке собирала автомобильную пробку огромная дыра. Группа активистов купила щебень и засыпала им выбоину

- Мы каждый день ездим на Луговую по работе, и уже дважды теряли заявки на 100-150 тысяч рублей, пока стояли в пробке. Поэтому втроем скинулись на щебенку и засыпали ямы. Сами же видите: пробок стало меньше. Большинство людей наш поступок расценили как благое дело, но есть много тех, кто считает, что мы занялись самоуправством, - рассказывал по горячим следам событий "народный дорожник".

Результата благого дела хватило ненадолго: на идущей под уклон трассе очередной проливной дождь вымыл щебень из ямы.

В августе жители проспекта Красного Знамени самостоятельно подлатали часть дороги, которая идет к дому №125. Весной этого же года двое владивостокцев своими силами заделали яму на улице Героев-тихоокеанцев. В начале сентября водители туристических автобусов и пассажиры засыпали щебнем поврежденные участки у пункта пропуска Сосновая Падь (РФ) - Суйфэньхэ (КНР), пока ждали очередь на переход границы. И обо всех таких ремонтах их организаторы рассказали в интернете, иногда даже выложив видеокадры.

Фото: Пресс-служба главы РМ
В Мордовии за 5 лет по нацпроекту отремонтируют 1100 километров дорог

Есть подобный опыт и на Камчатке, где несколько лет назад жители краевого центра демонстративно заделали несколько ям на одной из дорог в знак протеста против отношения чиновников к городскому хозяйству. И даже создали группу "Народный ремонт". Правда, найти более свежую информацию о ее деятельности не удалось, и это, скорее всего, свидетельство того, что ремонт дорог в городе стал в последние годы более качественным.

Был случай на Сахалине, когда жители города Охи закрыли ямы на дорогах коврами: власти отремонтировали главную дорогу, а поворот к частному сектору проигнорировали. В мае текущего года, устав ездить по ямам и ухабинам, жители Приамурья самостоятельно залатали выбоины в поселке Ерофей Павлович. А в 2018 году 30 мужчин своими силами восстановили сгоревший автомобильный мост, который связывает населенный пункт Тутаул с Зейским водохранилищем.

Мнения

Марина Ивлева, специалист администрации Владивостока:

- Земельный участок, который граждане подсыпали грунтом в районе строящегося микрорайона Патрокл, пока не имеет статуса дороги. В 2019 году администрация города приступила к разработке проектной документации на строительство трасс в этом районе. Первый этап планируется в 2020-м. Во время работ, которые провели жители, никаких повреждений не было допущено, претензии выставлять не планируется.

При этом для обустройства или строительства дорог в рамках закона необходимо соблюдение ряда таких процедур, как оформление земельных участков, разработка проектно-сметной документации (с учетом предварительных инженерно-геологических изысканий, согласования с сетевыми организациями и так далее). Получение ордера на проведение земляных работ для подсыпки грунтом и грейдирования грунтовых дорог не требуется.

Петр Самойленко, кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ:

- Ремонт населением дорожных участков, уличного покрытия и тротуаров - форма гражданской активности. Она имеет несколько смысловых коннотаций - показать власти, что та не работает, и, кроме того, улучшить "среду обитания". В некоторых регионах были случаи, когда на дорожных ямах рисовали портреты местных чиновников, после чего на таких участках оперативно появлялся свежий асфальт. По сути, эти ситуации показывают недостаток или низкую эффективность коммуникации власти и населения, и означают, что гражданская активность может пойти дальше - в форматы общественных организаций типа "синих ведерок", "нет ямам". Полагаю, что власти должны брать случаи, когда население вынуждено само решать свои проблемы, на особый контроль, чтобы не допускать подобных впредь, или по крайней мере минимизировать их вероятность.

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан подозреваемый в причастности к убийству майора из Ингушетии
СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян
"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет