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07.11.2019 21:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Трубы сгнили

В лучшем райцентре Приамурья не работают детские сады
Текст: Александр Ярошенко (Благовещенск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Село Ивановка официально признано самым благоустроенным райцентром Амурской области. Но именно здесь закрылись три детских сада. Больше 400 детей вынуждены оставаться дома. Их работающие родители близки к отчаянию.

Причина закрытия - полное несоответствие питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. "Нашим трубам и водокачкам более пятидесяти лет. Все пришло в негодность", - говорит почетный гражданин села Георгий Ус.

Глава Ивановки Валентина Ольшевская согласна с мнением односельчанина.

- В пробах воды выявлено превышение показателей по микробиологии. Сейчас ждем специальные фильтры, которые, думаю, спасут ситуацию, - заявляет она.

Фото: Александр Паниотов/РИА Новости
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Местная власть уже оплатила фильтры, и, по словам главы района Владимира Кондратьева, их уже отправили из Москвы. Глава уверяет, что в начале следующей недели откроют один из трех детских садов. "Это, конечно, проблему не решит, но я надеюсь, что мы в самое ближайшее время сможем запустить в работу все детские сады", - отметил он.

Село Ивановка стало участником федеральной программы "Чистая вода", которая поможет кардинальным образом изменить систему водоснабжения. "Мы уже получили по этой программе двенадцать миллионов рублей, которые уже потратили на проектно-изыскательные работы. Новые технологии позволят отказаться от пресловутых водокачек", - заявляет сельский глава.

Но почему же тогда спасительные фильтры райцентр ждет более двух недель?

Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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