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07.11.2019 07:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приамурье из-за плохой воды закрыли детские сады

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)
В амурском селе Ивановка, центре одноименного района, с 22 октября не работают три детских сада и более четырехсот детей вынуждены оставаться дома.

- Ситуация накалилась до предела. Ребенка бросаешь не понять с кем, вынужден оставлять не понять на кого. Никакой работы нет, все мысли о ребенке: как он, все ли у него хорошо? - эмоционально замечает Анна Раханская, врач Ивановской ЦРБ.

Все три детских сада райцентра закрылись по предписанию специалистов Роспотребнадзора, которые признали, что вода, которая подается в детские учреждения, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

- В пробах идет превышение по микробиологии. У нас старые водонапорные башни и безмерно изношенные водопроводные сети. Их лет пятьдесят никто не менял, - говорит Валентина Ольшевская, глава Ивановской сельской администрации.

Фото: Алена Ларина/РГ
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Власти пытаются оперативно решить эту проблему. Заказали и оплатили специальные фильтры для очистки воды, которые ждут со дня на день. Говорят, что после установки такого фильтра вода в общеобразовательной школе села пришла в норму.

На вопрос, почему одну из самых важных систем жизнеобеспечения села - водоснабжение - довели до такого ветхого состояния, в сельской и районной администрациях разводят руками. Говорят привычное, что не хватает финансирования.

- Мы вошли в федеральную программу "Чистая вода", уже выделено 12 миллионов рублей на проектно-изыскательные работы. Благодаря этой программе вся система водоснабжения села будет реконструирована, - говорит Валентина Ольшевская.

А пока местные власти уверяют, что на следующей неделе им удастся открыть детские сады.

- Один детский сад точно откроем в начале следующей недели. Он, конечно, проблему не решит в полном объеме. Но следом за ним начнут работу и два остальных дошкольных учреждения, - сказал "РГ"  Владимир Кондратьев, глава администрации Ивановского района.

Справка "РГ"

Село Ивановка считается одним из самых благоустроенных населенных пунктов Приамурья. Оно основано в 1864 году, в центре села разбит большой рукотворный парк, в котором два искусственных озера. Многие в Приамурье называют Ивановку местом силы.

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