В Приморье получившую в ДТП сотрясение мозга сову выпустили на волю

В приморском нацпарке "Земля леопарда" спасли сбитую автомобилем сову - длиннохвостую неясыть. После успешной реабилитации птицу выпустили на волю на юго-западе края. Об этом "РГ" сообщила специалист по связям с общественностью нацпарка Мария Окулова.

Испуганную и растерянную сову приморцы обнаружили у автомобильной дороги Раздольное - Хасан. Граждане заметили, что птица не может взлететь. Ее передали сотрудникам отдела науки "Земли леопарда". Там у пострадавшей обнаружили травму головы, причиной этого предположительно послужило столкновение с автомобилем.

После спецкурса лечения и усиленного питания птица поправилась.

- К нашей радости ей удалось вовремя помочь. Со временем неясыть окрепла, встала на крыло, поэтому мы приняли решение выпустить ее на волю. Уверены, что к людям сова не вернется: хищница сохранила дикий нрав, осторожность по отношению к человеку, что естественно для диких животных, - отметила сотрудница отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

После выпуска сова взлетела на ветку ближайшего высокого дерева и еще некоторое время наблюдала за людьми, которые спасли ей жизнь.

Справка "РГ"

Длиннохвостая неясыть - относительно крупная сова, главный отличительный признак которой - длинный, с темными полосами хвост. Глаза и мощные когти черные, клюв желтый. На голове выделяются "брови" - белые полукруглые валики из перьев над глазами. Для гнездования выбирает густые леса с обильным подлеском.