В конце октября вступили в силу поправки в целый ряд законодательных актов РФ, направленные на совершенствование примирительных процедур. Все они касаются сравнительно нового для России механизма - медиации. О том, как она применяется в нашей стране, рассказывает председатель Совета Союза медиаторов Дальнего Востока и Забайкалья Владимир Шихалев.

Владимир Александрович, в чем необходимость медиации?

Владимир Шихалев: История развития нашей страны показала, что люди не привыкли договариваться друг с другом и в 1990-2000-е годы по каждому чиху стали бежать в суд. Сейчас эти инстанции перегружены: на судью приходится по 30-35 дел в день. А это приводит и к судебным ошибкам, и к затягиванию рассмотрения дел на месяцы и даже годы. Кроме того, люди поняли, что суд не устанавливает справедливости - он отправляет правосудие. Нужно искать и другие формы урегулирования споров.

Российское законодательство уже давно осуществляет рецепцию европейского и азиатского права. К примеру, закон о банкротстве в 2003 году практически полностью взяли из немецких нормативных актов. И закон о медиации, принятый в 2010-м, тоже опирается на зарубежный опыт.

Что привнес этот закон в российскую правовую систему?

Владимир Шихалев: Закон о медиации - новелла в российском законодательстве. Впервые было определено, что возможна альтернативная процедура досудебного урегулирования споров.

Медиатор - независимое лицо, посредник, миротворец - осуществляет примирение сторон, работая с каждой из них отдельно и понимая, как можно достичь заключения мирового соглашения между ними. И если судья всегда выносит решение в пользу одной из сторон, то медиатор помогает обеим прийти к компромиссному варианту. В этом случае, в отличие от судебного урегулирования спора, они сами при помощи посредника разрешают возникший конфликт интересов.

"Российская газета" уже писала об опыте медиации в школе. В каких сферах этот способ решения конфликтов применяется чаще?

Владимир Шихалев: Медиация одинаково востребована практически во всех сферах - в корпоративной и трудовой, семейной и политической, страховой и коммерческой, экономической и социальной.

Например, вместе с Хабаровским городским советом ветеранов мы занимаемся взаимоотношениями детей и внуков со стариками. Недавний случай: внучка, получив дарственную, продала квартиру, и бабушку-дарительницу выкинули на улицу. Вмешались мы и рассказали этой девочке о правовых и моральных последствиях ее поступка. Она повинилась, забрала к себе бабушку. Только в этом году было четыре подобных ситуации.

Достаточная практика накоплена в сфере здравоохранения. Еще пример. Врач брал анализ у женщины и нечаянно проколол миокард. Человек умер. А экспертизы показали: все было сделано правильно, но расположение органов оказалось нетипичным. Мать погибшей требовала посадить медика, написала заявление в Следственный комитет. В течение двух месяцев вели мы переговоры с родственниками. В итоге пришли к решению - врач выплатит компенсацию семье.

В экономике, наверное, медиация больше востребована мелким и средним бизнесом?

Владимир Шихалев: Многие предприниматели обложились юристами и считают, что лучше платить им зарплату (даже, если они проигрывают дела), чем садиться за стол переговоров.

Между тем в этой сфере - обширное поле деятельности для медиаторов: конфликты возникают между контрагентами, акционерами, учредителями, между структурными подразделениями предприятия, сотрудниками, между компаниями и трудовым коллективом, при реструктуризации бизнеса.

Много дел ведем по арендным отношениям, когда предприниматель берет помещение, не расплачивается, банкротит себя и тут же создает другую организацию. Мы стараемся выработать схему примирительных процедур, добиться реструктуризации долга.

Записи, которые медиатор вел в ходе улаживания конфликта, он уничтожает в присутствии обеих сторон

Понимают необходимость медиации руководители крупных строительных компаний, которые выигрывают муниципальные и государственные тендеры, а потом не получают денег за выполненную работу. Благодаря внесенным в законодательство поправкам теперь разрешены публичные отношения в ситуациях, когда государственный орган заключает гражданско-правовую сделку с бизнесом. То есть меняется формат отношений, и возможна процедура внесудебного примирения, если одна из сторон конфликта - власть.

Споры между органами власти и местного самоуправления, их подразделениями теперь тоже можно решить медиацией. Скажем, управление промышленности и управление транспорта могут не обращаться в суд, а заключить мировое (медиативное) соглашение. В результате - экономия времени, сил и государственных денег. К тому же гарантирована конфиденциальность.

Любое судебное дело вы можете посмотреть в интернете. А медиацию нигде не найдете: записи, которые медиатор вел в ходе улаживания конфликта, он уничтожает в присутствии обеих сторон.

В чем суть других поправок о совершенствовании примирительных процедур, содержащихся в федеральном законе № 197-ФЗ.?

Владимир Шихалев: Самой первой его статьей внесены поправки в законодательство о судейских сообществах. Вводится новый институт альтернативного разрешения спора - судебные примирители, ими могут стать судьи в отставке.

Второй момент: медиативное соглашение теперь можно заверить у нотариуса, и оно имеет статус исполнительного документа. А само примирение при содействии медиатора может произойти на любой стадии разбирательства по делу.

Внесены изменения в процессуальное право. Сейчас человек, обращающийся в суд, должен приложить к исковому заявлению документ, подтверждающий, что предварительно проводились действия, направленные на примирение сторон, если таковые были. То есть была попытка решить дело, не доводя до суда. Если стороны не принимали попыток к примирению, вступает в действие судья, начиная прямо с предварительного рассмотрения дела. Закон установил обязанность судьи принимать меры к примирению сторон. И далее по всем инстанциям судебного урегулирования конфликта, включая исполнительное производство.

Владимир Александрович, кто может стать медиатором и где этому учат?

Владимир Шихалев: Первых восемь медиаторов на Дальнем Востоке подготовили в Российской академии правосудия. Сейчас только в Хабаровском крае их 67. Среди них бывшие прокуроры и сотрудники спецслужб, медики, учителя. Медиатором может быть любой гражданин Российский Федерации, имеющий высшее образование, в возрасте не моложе 18 лет. А с 25 лет можно стать профессиональным медиатором, то есть работать по делам, поступившим в суды.

Молодые же ребята нужны в учебных заведениях - они больше понимают школьную и студенческую среду, быстрее могут уловить суть конфликта. Поэтому мы сегодня готовим медиаторов из студентов Тихоокеанского и медицинского госуниверситетов, Дальневосточной академии госслужбы.

Комментарий

Евгений Чадаев, ректор АНО "Институт дополнительного профессионального образования "Современный персонал":

- Подготовка медиаторов локально в разных вузах дает определенный результат. Но все-таки прочитать студентам спецкурс - не значит дать им профессиональные знания. Назрела необходимость создать учреждение дополнительного профобразования, где медиации будет одним из главных направлений обучения. И в план подготовки нужно включить правовой и судебный блоки, курсы психологии и конфликтологии наряду со специализированной медиационной подготовкой.