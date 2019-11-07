Новости

Северо-восток Сирии начали патрулировать российские вертолеты 22:18
Черчесов рассказал, как выбирали форму для сборной России 21:32
Черчесов рассказал о травме Дениса Черышева 21:29
Владельца толстого кота не пустили в самолет в аэропорту Шереметьево 21:23
Алексей Миранчук заявил, что предпочтет зарубежный клуб "Зениту" 21:19
Махачкала стала самым пыльным городом России 20:59
В 2020 году в РФ пройдет конференция на тему четырехдневной рабочей недели 20:23
Зеленский анонсировал "посадки" чиновников и политиков на Украине 19:57
Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым 19:31
Высоко в Пиренеях археологи наткнулись на древнюю мастерскую 19:31
Минпромторг обсудил со Словакией варианты сотрудничества 19:24
Зеленский задекларировал 36 тысяч долларов дохода от сдачи имущества 19:06
Мобильные операторы считают возможным удешевить роуминг в ЕАЭС 18:47
Аэропорт "Внуково" 8 ноября станет имени Туполева 18:46
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем 18:37
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии 18:31
Поезд Петербург - Севастополь возродит исторический маршрут 18:11
ФАС проведет проверку по факту подорожания гречки 18:10
Самые дорогие УАЗы за 15 млн рублей: кто быстрее 18:10
Пункты выдачи заказов Почты России откроются в магазинах "Обуви России" 18:09
Дети-аутисты получат помощь в филиалах "Нашего солнечного мира" 18:09
В Выхино-Жулебине в рамках реновации появятся два бассейна 18:04
Московская канатная дорога будет закрыта на будущей неделе 17:59
Российско-северокорейская граница внесена в ЕГРН 17:56
В Нагорном районе по программе реновации построят школы и детсады 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 21:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Солнце на крыше

Ульяновские села переведут на экологичные источники энергии
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Бюджетные учреждения Ульяновской области в ближайшее время предстоит перейти на энергопотребление от возобновляемых источников. Пример такого учреждения в регионе уже есть, это Ульяновская районная больница, на крыше которой установлены солнечные батареи.

По словам губернатора, самостоятельная генерация электроэнергии позволит закрыть до 75 процентов потребности базового комплекса больничных зданий. Здесь же глава региона заявил о намерении продолжить строительство ветропарков.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
В Забайкалье появились первые солнечные электростанции

В отличие от уже существующих, они должны возникнуть в отдаленных от областного центра населенных пунктах. В настоящее время за счет энергии ветра восполняется примерно 10 процентов потребности Ульяновской области в электричестве: в районе села Красный Яр недалеко от региональной столицы работают две полноценные ветроэлектростанции мощностью 50 и 35 МВт. На берегу Волги выстроились 28 гигантских ветроэнергетических установок, поставляющих электричество в общероссийскую энергосистему.

Кстати, производство 60-метровых композитных лопастей для таких установок компанией "Вестас" также локализовано в Ульяновской области.

- Наша цель - ежегодно вводить новые мощности и в ближайшие три-четыре года суммарно довести их до 500 МВт, то есть увеличить почти в шесть раз, - заявил глава региона Сергей Морозов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Энергосбережение
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым
Макрон посоветовал Европе пересмотреть отношения с Россией
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Макрон: НАТО впала в кому