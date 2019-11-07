Бюджетные учреждения Ульяновской области в ближайшее время предстоит перейти на энергопотребление от возобновляемых источников. Пример такого учреждения в регионе уже есть, это Ульяновская районная больница, на крыше которой установлены солнечные батареи.

По словам губернатора, самостоятельная генерация электроэнергии позволит закрыть до 75 процентов потребности базового комплекса больничных зданий. Здесь же глава региона заявил о намерении продолжить строительство ветропарков.

В отличие от уже существующих, они должны возникнуть в отдаленных от областного центра населенных пунктах. В настоящее время за счет энергии ветра восполняется примерно 10 процентов потребности Ульяновской области в электричестве: в районе села Красный Яр недалеко от региональной столицы работают две полноценные ветроэлектростанции мощностью 50 и 35 МВт. На берегу Волги выстроились 28 гигантских ветроэнергетических установок, поставляющих электричество в общероссийскую энергосистему.

Кстати, производство 60-метровых композитных лопастей для таких установок компанией "Вестас" также локализовано в Ульяновской области.

- Наша цель - ежегодно вводить новые мощности и в ближайшие три-четыре года суммарно довести их до 500 МВт, то есть увеличить почти в шесть раз, - заявил глава региона Сергей Морозов.