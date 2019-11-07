По словам губернатора, самостоятельная генерация электроэнергии позволит закрыть до 75 процентов потребности базового комплекса больничных зданий. Здесь же глава региона заявил о намерении продолжить строительство ветропарков.
В отличие от уже существующих, они должны возникнуть в отдаленных от областного центра населенных пунктах. В настоящее время за счет энергии ветра восполняется примерно 10 процентов потребности Ульяновской области в электричестве: в районе села Красный Яр недалеко от региональной столицы работают две полноценные ветроэлектростанции мощностью 50 и 35 МВт. На берегу Волги выстроились 28 гигантских ветроэнергетических установок, поставляющих электричество в общероссийскую энергосистему.
Кстати, производство 60-метровых композитных лопастей для таких установок компанией "Вестас" также локализовано в Ульяновской области.
- Наша цель - ежегодно вводить новые мощности и в ближайшие три-четыре года суммарно довести их до 500 МВт, то есть увеличить почти в шесть раз, - заявил глава региона Сергей Морозов.