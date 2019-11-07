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07.11.2019 10:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ отозвал лицензию у "Чувашкредитпромбанка"

Текст: Петров Евгений (Чувашия)
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Чувашкредипробанка", помимо Чувашии имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ.

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В сообщении регулятора говорится, что причиной отзыва стало нарушение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Так, ЦБ в течение года вводил ограничения на привлечение им денежных средств физических лиц. На балансе "Чувашкредитпромбанка" образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества. Кроме того, банк нарушал законодательство и нормативные акты ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные операции с продажей валюты. Причем банк представлял регулятору неполную и недостоверную информацию.

По оценке ЦБ, деятельность "Чувашкредитпромабанка" создавала реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. В настоящее время в банк назначена временная администрация. Она будет работать вплоть до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в свою очередь сообщает, что банки-агенты для проведения выплат страховых возмещений вкладчикам "Чувашкредитпромбанка" будут отобраны на конкурсной основе до 14 ноября, а сами выплаты начнутся не позднее 21 ноября.

"До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации "Чувашкредитпромбанка" ПАО, а также разместит на сайте агентства официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении АСВ.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Отзыв лицензий у банков
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