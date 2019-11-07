Депутаты Заксобрания поддержали увлечение ульяновцев чтением

Ульяновская область получила официальный статус "Территория книги и чтения". Она в третий раз вошла в число финалистов престижного всероссийского конкурса самых читаемых регионов России, который с 2015 года проводит Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Напомним, ранее Ульяновская область уже становилась его победителем. В этом году жюри решило поощрить регионы, которые за пять лет трижды попадали в итоговый рейтинг лидеров. Таких в стране оказалось всего два, в том числе Ульяновская область.

Статус читающего региона подтвердили и представители законодательной ветви власти. Они провели очередную благотворительную акцию по поддержке и развитию детского чтения. Представитель Законодательного Собрания Ульяновской области в Совете Федерации Сергей Рябухин лично передал в дар книги областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.

- Новые книги актуальны для сегодняшнего времени, они предназначены для чтения в кругу семьи и будут интересны не только детям, но и старшему поколению. Знание истории - неотъемлемый признак образованного человека. Наше прошлое - это опыт, осознание которого позволяет нам развиваться и двигаться вперед. Поэтому тяжело недооценивать значимость чтения, - говорит сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин.

Это не первая подобная благотворительная акция в регионе. В июне прошлого года при поддержке Законодательного собрания ульяновские библиотеки получили в дар триста историко-приключенческих книг.

На этот раз фонды ульяновских библиотек пополнились произведением современного писателя Анатолия Козлова. На протяжении трех лет он создавал его в Ульяновске. За это время над книгой успели поработать пять литературных редакций. Доступный язык и красочные иллюстрации рассказывают о сложной теме национального самоопределения.

- Книга посвящена русской истории и будет интересна не только детям, но и их родителям, представителям старшего поколения. В ней глубоко осмысливаются события эпохи Александра Невского, когда великий князь смог сохранить культурную и духовную идентичность русского народа и языка, - говорит представитель издателя Наталья Цуканова.

Чтобы чтение стало визитной карточкой Ульяновской области, местные власти инициировали движение "За народное чтение". Оно направлено на его популяризацию и продвижение. Ульяновскую область станет открытой площадкой для маститых и начинающих авторов, издателей и литературных критиков, а также вдумчивых читателей. Местные власти активно поддерживают проекты и инициативы, связанные с сохранением культурного наследия, его развитием и популяризацией. На постоянной основе проводятся конкурсы, вручаются литературные премии, работают мастерские и студии.

В областной библиотеке имени С.Т. Аксакова и муниципальных библиотеках создадут студии литературного творчества, которые будут представлены в социальных сетях. Здесь будут размещать фотографии, архивные материалы, детские рисунки и аудио-видео ролики.

Кстати

Проект Ульяновского Фонда поддержки детского чтения победил в конкурсе президентских грантов. На реализацию его инициатив из федерального бюджета выделили около 500 тысяч рублей. Эти средства пойдут на акции, приуроченные к 75-летию Победы. Волонтеры запишут рассказы ветеранов о детстве, о родственниках - участниках войны и проведут фотосессию, которая станет основой тематической передвижной выставки. Как пояснила министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова, желающие прочитают письма и воспоминания о войне. Будет издан сборник "Ты знаешь, мой внук, что такое война?" и организован книжный флешмоб в Интернете с помощью цитат и иллюстраций.