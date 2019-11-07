Казанский федеральный университет вошел в топ-100 рейтинга THE-2020

Вуз занял позицию 94, опередив МГУ, (201-250), Томский государственный университет (401+), Санкт-Петербургский политехнический университет (301-400) и Уральский федеральный университет (401+). Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Как пояснил директор Института психологии и образования КФУ, руководитель приоритетного направления развития университета "Учитель XXI века" Айдар Калимуллин, вхождение в топ-100 связано c выделением педагогического образования в одно из четырех приоритетных направлений развития КФУ - наряду с медициной, нефтедобычей и астрофизикой.

С 2011 года в вузе начали строить собственную модель педагогического образования, которая отличается вариативностью вхождения в учительскую профессию и фундаментальностью подготовки учителей-предметников. Ключевая особенность этой системы заключается в объединении преимуществ классического и педагогического университетов при подготовке педагогов.

Сегодня сотрудники Института психологии и образования КФУ совместно с представителями ведущих научно-образовательных центров Великобритании, США, Португалии, Словении, Германии и других стран реализуют десятки исследовательских проектов.

По мнению Айдара Калимуллина, предметные рейтинги более объективны, чем так называемые институциональные, где вуз оценивается по широкому спектру показателей: количество преподавателей, научных публикаций и т.д.

К тому же абитуриенты с максимально высокими баллами ЕГЭ, выбирая вуз, смотрят именно предметные рейтинги, так как стремятся не просто получить "корочку", а стать профессионалами в конкретной области.

Напомним, проект "5-100" направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов на международном рынке образовательных услуг. В нем участвует 21 ведущий университет страны.