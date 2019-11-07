СМИ: Причиной пожара в уфимской многоэтажке могло стать курение

11 пострадавших во время пожара в многоэтажном доме в Уфе госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. Причиной ЧП, по данным источника РИА Новости, стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Как уточнили в региональном минздраве, среди пострадавших шестеро детей. Их на машине скорой помощи отвезли в Республиканскую детскую клиническую больницу. Взрослых госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи и городскую клиническую больницу №21. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Пациентам предоставляют все необходимое лечение, уверили в минздраве РБ.

Пожар мог произойти из-за того, что кто-то из жильцов курил в тамбуре, сообщает агенство. Между тем в МЧС не спешат озвучивать вероятные причины возгорания.

Напомним, пожар на шестом этаже многоквартирного дома по улице Дмитриева в Уфе произошел днем 7 ноября. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло около часа. Некоторых жильцов, выбежавших на балконы, пришлось эвакуировать с помощью автокрана. Всего спасатели вывели из горящего дома 24 человека, в том числе 10 детей.