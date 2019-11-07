На самарских предприятиях в 1,5 раза выросла производительность труда

Несколько месяцев назад на производственной площадке предприятия "Метрология и автоматизация" - заводе в Новокуйбышевске - подключились к нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Благодаря этому уже сегодня на некоторых участках выработка выросла в полтора раза.

На заводе уже четверть века делают автоматизированные установки для систем учета (измерения количества и качества) нефти и газа и другое технологическое оборудование. Недавно предприятие заключило соглашение с Региональным центром компетенций в сфере повышения производительности труда в Самарской области, чтобы стать участников нацпроекта. Специалисты РЦК внимательно изучили все этапы производства: от поставок материала - до выпуска готовой продукции. Эксперты пошагово расписали, где и как можно сократить время протекания рабочих процессов.

После совместного с кураторами от РЦК анализа, мозгового штурма и выработки программы здесь начали внедрять принципы бережливого производства. Уже есть заметные результаты. Во-первых, на потоках и в цехах прибавилось порядка. Работникам теперь не приходится тратить время на похождения и поиск нужных инструментов. Все буквально под рукой. Вернее, на расстоянии вытянутой руки на стендах у столов, которые тоже стали шире и удобнее для производственников. Все рационализаторские предложения сотрудников по совершенствованию рабочих мест берутся на карандаш.

Во-вторых, для работников создали специальный информационный стенд. На нем в подробностях запечатлены производственные потоки, обозначены "узкие места". На инфоцентре отражено, что сейчас полным ходом идет этап внедрения принципов бережливого производства. Каждый сотрудник может наглядно убедиться, как было и как станет после "работы над ошибками".

- Сейчас происходит этап внедрения, - пояснил руководитель проектов РЦК Михаил Михайлов. - Мы описываем полностью процесс, убираем все виды потерь. Уменьшаем время протекания процессов, то есть время изготовления. Также сокращаем незавершенное производство. Соответственно, выработка у нас растет.

Действительно, на некоторых участках существенно сократилось время производства. Это значит, что теперь предприятие возьмет курс на наращивание объемов выпуска продукции.

- На некоторых участках выработка выросла в полтора раза, - заверил директор производства строительно-монтажных работ компании Евгений Зарицкий. - Эффект уже есть.

После того как предприятие нарастит с помощью нацпроекта производительность труда, завод может рассчитывать на получение льготного займа от федерального Фонда развития промышленности под один процент годовых на пять лет - до 300 миллионов рублей. Эти средства можно направить на модернизацию производства, вложив их также в повышение производительности труда. Таким образом, конкурентоспособность предприятия постоянно будет наращиваться.

Напомним, что в Самарской области заявки на участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", который курирует министерство промышленности и торговли региона, подали более 80 предприятий. На 12 заводах методы бережливого производства уже внедрены, на 50 производствах активно запускаются. До 2024 года к проекту подключится около 250 предприятий Самарской области.