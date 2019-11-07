Назван срок завершения капремонта детской поликлиники в ЦРБ Алатыря

В Чувашии в рамках нацпроекта "Здравоохранение" ведется капремонт детской поликлиники БУ "ЦРБ Алатырского района". Рассчитана она на 250 посещений в день.

Капитальный ремонт детской поликлиники начался в августе 2019 года. Подрядчик рассчитывает завершить его в срок - до конца года.

На сегодня рабочие провели демонтажные работы и установили перегородки, сделали отмостки, выполнили облицовку стен ГКЛ. Кроме этого заменили водопровод и канализацию, систему вентиляции и кондиционирования. Холодный балкон был утеплен и перестроен под кабинеты. Сейчас ремонтируется фасад здания, ведутся внутренние отделочные работы, начато строительство колясочной. В ближайшее время здесь будет проведена замена светильников освещения и дверных блоков. Сдать объект планируется 20 декабря.

По словам главврача больницы Наталии Минибаевой, для удобства пациентов в обновленной поликлинике предусмотрены комната матери и ребенка, а также мероприятия по доступной среде: ступенькоход, таблички-указатели.

В 2019 году в больницу поступили дефибриллятор-монитор, аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой. Также получен передвижной медицинский комплекс, при помощи которого, по данным на 1 ноября, медицинскую помощь получили более 1400 жителей малонаселенных сел и деревень района.

Кроме того, в текущем году планируется поступление рентгеновского и ультразвукового диагностических аппаратов и электрокардиографа. В 2020 году должны поступить новые машины скорой помощи, что заметно повысит доступность экстренной медицинской помощи для жителей отдаленных деревень и сел.

- Темпы ремонтных работ нельзя сбавлять. 20 декабря больница должна принять своих первых маленьких пациентов, - отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев, побывав с инспекцией на объекте.

